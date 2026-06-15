La Dre Élise Boulanger devient présidente du Collège québécois des médecins de famille : «Ensemble, bâtissons une première ligne forte, humaine et tournée vers l'avenir»

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) annonce l'entrée en fonction de sa nouvelle présidente, la Dre Élise Boulanger. Reconnue pour son leadership collaboratif, la Dre Boulanger mobilise les forces vives afin de concrétiser des projets structurants en soins de première ligne. « Les transformations en cours vont changer la façon de pratiquer la médecine de famille. Le rôle du CQMF, c'est de faire en sorte que les médecins de famille y arrivent outillés - avec les meilleures pratiques, la formation et le soutien dont ils ont besoin pour continuer à exceller. Une première ligne forte, ça se construit avec l'expertise des médecins de famille - pas malgré elle », souligne la Dre Boulanger.

Dre Élise Boulanger - Présidente du Collège québécois des médecins de famille (CQMF)

En 2025, la Dre Boulanger a été nommée par le ministre de la Santé à un groupe d'experts chargé de formuler des recommandations pour soutenir l'élaboration de la première politique gouvernementale québécoise en matière de soins et de services de première ligne. Ces travaux ont contribué à définir une vision misant notamment sur l'accès, la continuité, le travail d'équipe et la transformation des modes d'organisation.

La nouvelle présidente du CQMF exerce la médecine de famille dans toute sa diversité. Elle assure le suivi de plus de 1 200 patientes et patients de tous âges au GMF Clinique Indigo, ainsi que de résidentes et résidents en CHSLD. Elle est également chargée de clinique à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill.

Une bâtisseuse

Cofondatrice de la Clinique Indigo en 2021, la Dre Boulanger a bâti un groupe de médecine de famille à échelle humaine, où elle pratique au sein d'une équipe interprofessionnelle. La clinique s'engage dans l'amélioration continue de la qualité, participe à des projets de recherche et met à l'essai de nouvelles façons d'organiser les soins afin de mieux répondre aux besoins des personnes soignées et des équipes.

Elle a également cofondé et coprésidé la Communauté de pratique des médecins en CHSLD de 2020 à 2025, un espace d'échange, de soutien et de formation continue qui a traversé la pandémie pour s'ancrer durablement.

Elle codirige de plus Soignons la tech, une initiative portée par le CQMF qui vise à amplifier la voix des cliniciennes et cliniciens et celle des patientes et patients dans les décisions entourant le développement et l'implantation des technologies en première ligne. Constatant que ces outils demeurent trop souvent mal adaptés aux réalités du terrain, qu'ils ne répondent pas toujours aux bons enjeux et qu'ils peuvent ainsi alourdir la pratique plutôt que la soutenir, l'initiative a formulé des recommandations et des principes directeurs pour favoriser des technologies plus utiles, humaines et sécuritaires. Elle travaille également à renforcer la culture technoclinique des cliniciennes et cliniciens afin de mieux les outiller pour participer à ces décisions et faire évoluer les pratiques.

Un parcours atypique

Forte d'un parcours académique alliant le génie chimique (Université McGill), une maîtrise en sciences de l'administration (London School of Economics) et la médecine (Université McGill), la Dre Boulanger se distingue par sa capacité à fédérer les équipes et à faire émerger des solutions concrètes. Profondément engagée, elle défend la première ligne comme pilier essentiel du système de santé et de services sociaux.

À propos du CQMF

Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) a pour mission d'inspirer et de soutenir les médecins de famille et leurs partenaires dans l'adoption de meilleures pratiques au bénéfice de la santé de la population. Il regroupe quelque 4 000 membres et ses activités sont assurées par des médecins de famille bénévoles et engagés envers la profession et la collectivité. Le CQMF constitue l'aile québécoise du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), l'organisme professionnel responsable d'établir les normes et de procéder à l'agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du pays.

SOURCE Collège québécois des médecins de famille

Pour information : Linda Lévesque, directrice des communications et des affaires publiques, CQMF, 450 973-2228, cellulaire : 514 242-8909, [email protected].