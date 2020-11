Après avoir réussi le programme d'entrainement des chiens d'assistance de la Fondation Mira, ce labernois âgé de 2 ans a été sélectionné pour son adaptabilité exemplaire et sa douceur pour interagir avec des enfants, des familles, du personnel et des bénévoles.

« Benelux est une ressource précieuse, explique Lyne St-Martin, Directrice générale du Phare. Il est doté d'une capacité d'adaptation inouïe face aux différentes situations de travail auxquelles il est appelé à prendre part. Ce chien exerce un rôle unique auprès d'enfants recevant des soins complexes, mais également pour tous ceux qui le côtoient dans des moments de vie particuliers.»

Cette initiative novatrice mise en place progressivement s'appuie sur l'expérience de Mira ainsi que sur des recherches documentant les bienfaits des relations avec l'animal en contexte de soins, comme la réduction du stress, le réconfort et le développement des interactions sociales.

Cette nouvelle ressource est financée grâce à la généreuse contribution de Mondou, leader au Québec de la distribution de produits, de services et d'accessoires dédiés au bien-être et à la santé des animaux de compagnie.

Le Phare, Enfants et Familles est une organisation à but non lucratif qui offre aux enfants atteints d'une maladie à issue fatale des soins palliatifs et des services d'accompagnement à leur famille tout au long de la maladie, en fin de vie et durant le deuil.

