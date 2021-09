La diversité au sein des conseils d'administration et de la haute direction des sociétés

Un colloque virtuel présenté par l'Autorité des marchés financiers

MONTRÉAL, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») tiendra, le 14 octobre prochain, un colloque virtuel intitulé La diversité au sein des conseils d'administration et de la haute direction des émetteurs assujettis - le temps d'agir?

Cet événement s'inscrit dans la démarche annoncée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) visant à mener des consultations auprès des émetteurs, des investisseurs et d'autres intervenants du secteur au sujet de la promotion d'une plus grande diversité au sein des conseils d'administration et dans les postes de haute direction des sociétés ouvertes.

Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité, prendra brièvement la parole pour mettre en contexte la discussion, qui sera animée par Kim Lachapelle vice-présidente, stratégie, risques et performance et réunira les panélistes suivants :

François Dauphin, président-directeur général, Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP);

Jimmy Jean , vice-président, économiste en chef et stratège, Études économiques, Mouvement Desjardins;

, première vice-présidente et cheffe des placements au Québec et de l'investissement durable, Caisse de dépôt et placement du Québec; Martine Turcotte , présidente du conseil, IAS-Québec et administratrice de sociétés.

Les personnes intéressées peuvent visiter la page de l'événement pour s'inscrire. L'inscription est gratuite, mais obligatoire pour cet événement.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

