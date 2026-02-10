CELEBRATION, Floride, 10 février 2026 /CNW/ - La Disney Cruise Line planifie une saison de vacances en famille inoubliables dans le monde entier avec une gamme d'itinéraires passionnants pour l'été 2027 qui couvrent l'Europe, les Caraïbes et au-delà. Des escapades européennes envoûtantes aux aventures tropicales dans les Caraïbes, ces nouveautés offrent aux familles davantage de possibilités d'explorer le monde et de vivre leurs histoires Disney préférées en mer.

Au départ de Vancouver, le Disney Magic et le Disney Wonder retourneront en Alaska pour une nouvelle saison de croisières pittoresques et de merveilles naturelles. (PRNewsfoto/Disney Cruise Line)

Les réservations anticipées pour l'été 2027 pour les membres du Castaway Club de la Disney Cruise Line débuteront le lundi 16 février et seront ouvertes au grand public à partir du lundi 23 février. Pour plus de détails sur les itinéraires d'été 2027, les visiteurs peuvent se rendre sur le site : disneycruise.com .

Le Disney Wish met le cap sur l'Europe

Le Disney Wish fera ses débuts en Europe après une croisière de repositionnement, proposant des itinéraires de trois à dix nuits qui permettront de visiter de nouvelles destinations, notamment Zadar en Croatie, Trieste près de Venise en Italie et Hellesylt en Norvège. Ces itinéraires combineront exploration culturelle, régions côtières envoûtantes et l'expérience inégalée de la Disney Cruise Line.

Le Disney Magic et le Disney Wonder reviennent en Alaska

Au départ de Vancouver, le Disney Magic et le Disney Wonder retourneront en Alaska pour une nouvelle saison de croisières pittoresques et de merveilles naturelles. Les deux navires proposeront des croisières de sept nuits, et le Disney Magic offrira également des croisières de six et de huit nuits pour les passagers désirant explorer davantage la beauté et l'histoire époustouflantes de l'Alaska.

La Disney Cruise Line élargit son offre de vacances aux Bahamas et dans les Caraïbes

Le Disney Dream reviendra à Port Canaveral pour l'été 2027, proposant des croisières de trois et quatre nuits aux Bahamas, avec des escales à Disney Castaway Cay et à Disney Lookout Cay à Lighthouse Point. Ces croisières sont idéales pour les visiteurs à la recherche de petites vacances au soleil, avec des eaux turquoise et un service incomprarable.

Le Disney Fantasy continuera à naviguer depuis Port Canaveral avec des itinéraires de quatre et cinq nuits vers les Bahamas et certains ports des Caraïbes. Les passagers peuvent également opter pour une croisière de 10 nuits dans les Caraïbes du Sud, une escapade tropicale prolongée conçue pour les familles, qui offrira à chacun de quoi se divertir, tant à bord qu'à terre.

Le Disney Treasure continuera à proposer des croisières de sept nuits dans les Caraïbes orientales et occidentales au départ de Port Canaveral, invitant ses passagers à profiter de divertissements extraordinaires et d'une cuisine de classe mondiale, tout en visitant certaines des plus belles îles des Caraïbes.

Le Disney Destiny poursuit son voyage depuis Fort Lauderdale

Au départ de Fort Lauderdale, le Disney Destiny proposera des croisières de trois, quatre et cinq nuits aux Bahamas et dans les Caraïbes, ainsi que quatre croisières de sept nuits dans les Caraïbes orientales et occidentales. Certaines croisières comprendront des visites à Disney Castaway Cay et à Disney Lookout Cay à Lighthouse Point.

L'aventure Disney continue d'apporter de la magie en Asie du Sud-Est

L'aventure Disney se poursuivra au départ de Singapour avec des itinéraires de trois et quatre nuits en mer de janvier à août, offrant aux visiteurs de toute la région des expériences Disney mémorables en mer, ainsi que le service renommé qui caractérise chaque voyage de la Disney Cruise Line.

Le retour de Marvel Day at Sea et de Pixar Day at Sea

De nouvelles occasions de revivre vos histoires préférées vous attendent avec le retour de Marvel Day at Sea et de Pixar Day at Sea sur certaines croisières à partir de janvier 2027. Marvel Day at Sea fera son retour à Galveston, au Texas, à bord du Disney Magic et, pour la première fois, sera proposé dans le cadre de deux itinéraires de sept nuits à destination des Bahamas. Pixar Day at Sea sera proposé lors de croisières de cinq nuits à bord du Disney Fantasy au départ de Port Canaveral, où les passagers pourront vivre des moments immersifs inspirés des films Pixar.

Pour consulter l'ensemble des itinéraires de l'été 2027 ou pour réserver des vacances, les visiteurs peuvent se rendre sur disneycruise.com ou communiquer avec leur agent de voyages.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2891238/Alaska_2.jpg

