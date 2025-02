Les points saillants comprennent plus de croisières en Alaska que jamais auparavant, une nouvelle destination en Europe et une nouvelle collection d'itinéraires du Disney Adventure depuis Singapour.

CELEBRATION, Fla., le 6 févr. 2025 /CNW/ - La Disney Cruise Line invite les familles à vivre des aventures d'été inoubliables vers des escales favorites et nouvelles partout dans le monde en 2026. Avec une flotte bientôt composée de huit navires, les itinéraires de croisières Disney seront plus nombreuses que jamais auparavant.

Chaque saveur de vacances attend les passagers de la Disney Cruise Line à l'été 2026, des rivages immaculés de l'Alaska aux charmantes rues pavées des îles Britanniques. Les croisiéristes pourront choisir entre se détendre sur les plages ensoleillées des Bahamas, flâner dans les villes historiques et vibrantes de l'Italie, ou embarquer pour une aventure infinie à bord du Disney Adventure, au départ de Singapour. Chaque voyage offrira également le divertissement emblématique, la gastronomie de classe mondiale et le service inégalé qui font la magie de la Disney Cruise Line.

Les réservations anticipées ouvriront dès le 10 février 2025 pour les membres du Disney Cruise Line Castaway Club, et seront accessibles au public à partir du 17 février 2025. Pour en savoir plus sur les itinéraires de l'été 2026, visitez disneycruise.com.

Des aventures en Alaska au départ de Vancouver

Avec l'ajout d'un deuxième navire en Alaska, la Disney Cruise Line sera de retour avec encore plus de croisières à destination des paysages glaciaires spectaculaires de l'Amérique du Nord. Dès le mois de mai, le Disney Magic et le Disney Wonder partiront pour des voyages de sept nuits au départ de Vancouver (Canada). Les itinéraires varieront et incluront des escales dans des ports emblématiques tels que Skagway, Juneau et Ketchikan, réputés pour leurs glaciers préhistoriques, leur riche histoire et leurs boutiques éclectiques. Sur la plupart des croisières, les voyageurs découvriront également l'incroyable beauté naturelle de l'Alaska en visitant le Dawes Glacier, un majestueux glacier côtier s'élevant à plus de 180 mètres de haut. Les itinéraires du Disney Magic incluront également une escale à Icy Strait Point, célèbre pour sa faune exceptionnelle.

Nouvelles escapades Europénnes

Pour la première fois, le Disney Dream fera escale dans la ville insulaire de Cagliari, en Sardaigne, Italie, une toute nouvelle destination pour la Disney Cruise Line. Alors que le Disney Dream revient en Europe cet été, il invitera ses passagers à explorer des ports de rêve à travers l'Italie, la Grèce, la Croatie, Malte, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Belgique et le Royaume-Uni.

Le Disney Dream lancera l'été avec une traversée transatlantique de 14 nuits, reliant Fort Lauderdale, en Floride, à Barcelone, en Espagne. Au départ de Barcelone ou de Civitavecchia, en Italie, il poursuivra son voyage à travers la Méditerranée avec des croisières de sept à douze nuits. Les passagers auront l'occasion de découvrir les îles grecques poulaires : les célèbres dômes bleus de Santorin, les emblématiques moulins à vent de Mykonos, les sites antiques de Rhodes, et bien d'autres paysages enchanteurs.

Le Disney Dream terminera la saison avec des croisières de trois, quatre et sept nuits au départ de Southampton, au Royaume-Uni, vers l'Europe du Nord et des majestueux fjords norvégiens. Les passagers pourront partir à l'aventure et explorer des destinations fascinantes, comme le pittoresque village d'Olden (Norvège), la charmante capitale côtière de Copenhague (Danemark), les falaises sauvages de Portland (Royaume-Uni), et bien d'autres escales captivantes.

Escapades tropicales au départ de la Floride centrale

Les voyageurs en quête d'évasion ensoleillée pourront embarquer depuis Port Canaveral, en Floride, à bord de trois navires de la Disney Cruise Line à destination des Bahamas et des Caraïbes orientales ou occidentales, y compris des escales dans les havres tropicaux de Disney, Disney Castaway Cay et Disney Lookout Cay à Lighthouse Point.

Le Disney Fantasy et le Disney Wish proposeront tous les deux des itinéraires vers les Bahamas. Le Disney Fantasy effectuera des croisières de quatre et cinq nuits, ainsi qu'un voyage exceptionnel de 10 nuits vers les Caraïbes du Sud. De son côté, le Disney Wish partira pour des escapades de trois et quatre nuits. Quant au Disney Treasure, il sillonnera les Caraïbes orientales et occidentales lors de croisières de sept nuits. L'occasion rêvée de profiter des plages paradisiaques de Tortola (îles Vierges britanniques), Falmouth (Jamaïque), Cozumel (Mexique), St. Thomas (îles Vierges américaines), Grand Cayman (îles Caïmans) et Disney Castaway Cay (Bahamas).

Des vacances ensoleillées de la Floride du Sud

Au départ de Fort Lauderdale pour des croisières de quatre et cinq nuits vers les Bahamas et les Caraïbes occidentales, le Disney Destiny, qui prendra la mer en novembre 2025, fera escale à Nassau (Bahamas), à Disney Castaway Cay et/ou à Disney Lookout Cay à Lighthouse Point. Pendant la saison estivale, le Disney Destiny proposera également deux itinéraires de sept nuits vers les Caraïbes orientales et occidentales.

Explorations en mer au départ de Singapore

Le Disney Adventure, qui prendra la mer en décembre 2025, offrira des itinéraires de trois et quatre nuits au départ du Marina Bay Cruise Centre de Singapour, d'avril à l'été 2026. À bord du Disney Adventure, les passagers vivront des expériences inoubliables célébrant les histoires emblématiques de Disney, Pixar et Marvel. Entre trois nouvelles attractions Marvel inédites en mer, un évantail d'options gastronomiques et des spectacles musicaux dignes de Broadway, dont « Remember », créé exclusivement pour le Disney Adventure, une multitude de surprises attend les voyageurs!

Pour en apprendre davantage sur la Disney Cruise Line ou pour réserver vos vacances, les voyageurs peuvent visiter disneycruise.com ou communiquer avec leur agent de voyage.

