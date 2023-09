La direction des Fabricants de produits alimentaires du Canada rencontre les ministres Champagne et MacAulay pour s'attaquer à l'inflation des prix en épicerie au Canada

OTTAWA, ON, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Des hauts représentants des Fabricants de produits alimentaires du Canada (FPAC) et d'autres représentants de l'ensemble du secteur canadien de la fabrication de produits alimentaires ont rencontré ce matin l'honorable Francois-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) et l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (AAC), dans le cadre d'un effort conjoint visant à échanger des renseignements et à explorer des solutions pour s'attaquer au problème persistant de l'inflation des prix en l'épicerie au Canada. L'initiative de la réunion, entreprise par le ministre Champagne, a permis aux représentants de l'industrie canadienne de la fabrication de produits alimentaires de faire part directement aux représentants du gouvernement de leurs points de vue sur les pressions complexes et variables liées aux coûts et de nombreuses perturbations de l'approvisionnement qui ont entraîné une hausse du prix des aliments au Canada. Les ministres et les FPAC ont reconnu les défis et les pressions considérables qui s'exercent sur les fabricants pour qu'ils continuent de produire des produits alimentaires canadiens de grande qualité dans des conditions commerciales incertaines et des augmentations des coûts composés. Les ministres, les FPAC et d'autres fabricants canadiens de produits alimentaires ont clairement indiqué que le problème actuel de la hausse des prix en épicerie exigeait que tous les intervenants et le gouvernement adoptent une approche exhaustive pour trouver des solutions et améliorer les résultats pour les Canadiens.

Les entreprises membres des FPAC sont encouragées par le processus dirigé par les ministres à acquérir une compréhension complète de la complexité des ententes commerciales et d'établissement des prix des produits alimentaires qui régissent les relations d'affaires entre les fournisseurs d'aliments et les détaillants en alimentation au Canada. Les FPAC et d'autres intervenants ont insisté sur la nécessité de mettre en œuvre la proposition de Code de conduite des épiceries et ont souligné leur soutien à l'initiative menée par l'industrie, qui a nécessité plus d'un an de négociations et représente un investissement important et un compromis de la part de tous les intervenants des chaînes d'épiceries. Les ministres et les dirigeants de l'industrie conviennent que le Code de conduite des épiceries représente une étape importante vers une plus grande équité et transparence dans les relations commerciales entre les fournisseurs et les détaillants.

En conclusion, la réunion d'aujourd'hui a permis d'atteindre son objectif, qui consiste à renforcer la nécessité de communiquer les renseignements et à collaborer avec l'industrie et le gouvernement. Les FPAC demeurent déterminés à aider les Canadiens pendant les périodes difficiles et reconnaissent les mesures prises pour régler la crise de l'abordabilité dans les épiceries canadiennes.

À titre d'association commerciale nationale, les Fabricants de produits alimentaires du Canada appuient les entreprises canadiennes de fabrication d'aliments qui ajoutent de la valeur à la production à la ferme et qui vendent au détail et sur les marchés des services alimentaires au pays et à l'étranger. Les FPAC demeurent engagés à soutenir la croissance d'un secteur agroalimentaire canadien dynamique et sécuritaire et le bien-être des consommateurs canadiens.

