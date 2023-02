Les partenaires de diffusion Universum Media Inc. et SportsCanada.TV produiront une couverture générale et une couverture améliorée, mettant en vedette 17 sports et plus de 350 événements, notamment de nombreuses compétitions offrant des commentaires en anglais et en français.

La population canadienne pourra suivre l'action en direct et sur demande gratuitement sur la nouvelle plateforme de diffusion en continu des Jeux trouvée sur le site fr.CanadaGames.ca/watch .

CBC Sports et Radio-Canada Sports s'associent pour diffuser plus de 140 heures de compétitions sur ses plateformes numériques, avec une diffusion gratuite sur cbcsports.ca , CBC Gem , radio-canada.ca/sports et sur l'application Radio-Canada Info.

CHARLOTTETOWN, PE, le 7 févr. 2023 /CNW/ - C'est avec fierté que la Société hôtesse de l'Î.-P.-É. 2023 et le Conseil des Jeux du Canada dévoilent l'horaire de diffusion et la nouvelle plateforme de diffusion en continu des Jeux d'hiver du Canada 2023 qui se tiendront du 18 février au 5 mars 2023.

Regardez les Jeux d'hiver du Canada 2023

La diffusion étalée sur 15 jours couvrira plus de 1 200 heures d'événements en direct. La diffusion gratuite des événements est offerte sur tous les appareils par l'entremise du site fr.CanadaGames.ca/watch , en commençant par la cérémonie d'ouverture, diffusée en direct du Centre Eastlink à Charlottetown, le 18 février à 19 h 30 HNA. Les téléspectateurs de cette plateforme pourront également profiter d'une quantité de contenu sur demande, y compris des événements archivés et des capsules vidéo de récapitulations quotidiennes.

Au-delà de cette couverture complète des Jeux, CBC Sports et Radio-Canada Sports diffuseront plus de 140 heures de compétitions et d'événements en direct sur ses plateformes numériques, incluant la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture. Les Canadiens et Canadiennes pourront regarder les Jeux sur le service de diffusion gratuit de CBC Gem , cbcsports.ca et l'application CBC Sports pour les appareils iOS et Android tout au long des deux semaines des Jeux. Ils peuvent également écouter les Jeux à radio-canada.ca/sports et sur l'application Radio-Canada Info pour les appareils iOS et Android .

L'horaire complet de la diffusion des Jeux du Canada 2023, y compris la couverture offerte par CBC Sports et Radio-Canada Sports, se trouve en ligne ici.

La 29e édition des Jeux du Canada se déroulera sur des sites de l'ensemble de la province de l'Île-du-Prince-Édouard. Près de 2 500 athlètes, représentant les futurs olympiens et paralympiens du Canada, se rendront à l'Î.-P.-É. pour concourir afin de remporter l'honneur d'être nommé champion national. Du tir à l'arc au ski alpin en passant par la ringuette et le basketball en fauteuil roulant, les Jeux du Canada 2023 présenteront 20 sports différents dans le cadre de 150 événements mettant en valeur les meilleurs athlètes au pays.

Pour en savoir davantage sur la diffusion des Jeux d'hiver du Canada 2023 ou pour acheter des billets, consultez le site 2023canadagames.ca

Citations

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la famille entière des Jeux du Canada. Nous sommes ravis de présenter le plus grand événement multisport au pays grâce à notre vaste service de diffusion en continu, offert gratuitement à tous les Canadiens et Canadiennes à partir de n'importe quel appareil. Grâce au soutien d'Universum Media, de SportsCanada.TV, de CBC Sports et de Radio-Canada Sports, les téléspectateurs de partout au Canada auront l'occasion d'encourager la prochaine génération de champions nationaux et internationaux de notre pays. »

- Wayne Carew, président de la Société hôtesse des Jeux d'hiver du Canada 2023 de l'Î.-P.-É.

« Nous invitons tous les Canadiens et Canadiennes, d'un océan à l'autre, à faire l'expérience du pouvoir du sport lors des Jeux du Canada et à voir la prochaine génération d'athlètes et de meneurs enflammer l'excellence à l'Île-du-Prince-Édouard. Nous remercions la Société hôtesse de l'Î.-P.-É. 2023, Universum Media, SportsCanada.TV, CBC Sports et Radio-Canada Sports pour leur travail qui permettra de présenter le meilleur du sport et de l'esprit de notre nation aux téléspectateurs du Canada par l'entremise d'une vaste diffusion en continu sur une plateforme multipartenaire. Nous avons bien hâte de voir les athlètes réaliser leurs performances. »

- Evan Johnston, président, Conseil des Jeux du Canada

« Nous sommes heureux de partager les histoires et les succès des meilleurs athlètes de la nation aux Jeux du Canada. Nous verrons sans aucun doute certains de ces mêmes visages concourir lors des prochains Jeux olympiques et paralympiques, et nous sommes ravis que les Canadiens et Canadiennes puissent les voir en action et les encourager à ce stade de leur parcours. »

- Catherine Dupont, première directrice, Radio-Canada Sports.

Liens vers les médias

À propos des Jeux d'hiver du Canada de 2023 de l'Île-du-Prince-Édouard :

L'Île-du-Prince-Édouard est reconnue pour son hospitalité, et les Insulaires sont ravis d'accueillir les Jeux d'hiver du Canada 2023 dans leur province. Du 18 février au 5 mars 2023, les Jeux rassembleront plus de 3 600 athlètes, gestionnaires et entraîneurs, de 20 sports différents, pour le plus grand événement multisports au pays. Avec un impact économique prévu de plus de 100 millions de dollars, la 29e édition des Jeux du Canada sera le plus grand événement jamais organisé à l'Île-du-Prince-Édouard.

Notre bureau est situé à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple mi'kmaq.

Ensemble, nous susciterons la grandeur, célébrerons le pouvoir du sport et ferons rayonner la chaleur, la communauté et l'esprit insulaire aux quatre coins du pays. Des athlètes et entraîneurs aux bénévoles et aux partisans, les Jeux de 2023 feront de chaque Canadien un insulaire.

SOURCE 2023 Canada Games Host Society

Renseignements: Personne-ressource auprès des médias : Lexi Drummond, Gestionnaire, Marketing et communications, Société hôtesse des Jeux d'hiver du Canada 2023, [email protected]