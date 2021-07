L'installation de 460 000 pieds carrés fait appel à des technologies de fusion et de réduction des émissions de premier plan dans l'industrie, y compris la technologie primée de fusion avec utilisation flexible de carburants qui permet à l'usine de commencer ses activités en utilisant du gaz naturel plutôt que du charbon. L'utilisation du gaz naturel comme source de combustible réduit les émissions de CO 2 de l'installation d'environ 30 %. Pour en savoir plus sur notre engagement mondial à l'égard de la durabilité, cliquez ici .

Jens Birgersson, président-directeur général du Groupe ROCKWOOL, a affirmé ceci : « Aux États-Unis comme en Europe et en Asie, il existe une demande croissante pour les isolants en laine de pierre recyclable et incombustible ROCKWOOL. L'installation en Virginie-Occidentale aidera à répondre à cette demande en Amérique du Nord. Nous sommes fiers que nos produits jouent un rôle aussi important dans la réduction de la consommation d'énergie et des émissions de carbone associées aux bâtiments, et ce, d'une manière sécuritaire et durable. »

Rory Moss, président de ROCKWOOL (Amérique du Nord), a souligné ce qui suit : « Nous sommes ravis d'exercer nos activités en Virginie-Occidentale et de réaliser la première augmentation de la capacité de production d'isolants en laine de pierre depuis la période prépandémique. Nos clients comptent sur nous pour satisfaire à la demande croissante de nos produits d'isolation, a-t-il ajouté, et nous allons augmenter fortement notre production au cours des prochains mois pour répondre à leurs besoins. »

« ROCKWOOL est un membre apprécié et respecté dans la communauté commerciale de la Virginie-Occidentale. La société a fait ses preuves comme entreprise socialement responsable, a expliqué Mitch Carmichael, secrétaire au développement économique de la Virginie-Occidentale. Nous sommes ravis d'accueillir une entreprise aussi innovante qui s'engage à fournir au marché nord-américain des produits d'isolation de pointe fabriqués en Virginie-Occidentale. »

Une main-d'œuvre bien formée et hautement compétente est essentielle au succès de l'usine et soutient les normes de qualité élevées de ROCKWOOL. À ce jour, plus de 110 employés ont été embauchés, du niveau de la direction jusqu'au niveau du personnel qualifié de la production, et à mesure que la production s'intensifiera au cours des prochains mois, le nombre total de postes pourvus devrait atteindre 150. Ces emplois locaux contribuent à la croissance et au développement économiques du comté, de l'État et de l'ensemble du pays.

À propos de ROCKWOOL™

Avec cinq usines et plus de 1 100 employés, ROCKWOOL est le plus grand producteur de laine de pierre en Amérique du Nord et offre des solutions industrielles et techniques avancées d'isolation des bâtiments.

À Groupe ROCKWOOL, nous nous engageons à enrichir la vie de tous ceux qui utilisent nos solutions. Notre expertise est parfaitement adaptée en vue de relever plusieurs des plus grands défis actuels en matière de durabilité et de développement, qu'il s'agisse de consommation d'énergie, de pollution sonore, de résistance aux incendies, de rareté de l'eau ou d'inondations. Notre gamme de produits reflète la diversité des besoins à l'échelle mondiale et aide nos intervenants à réduire leur propre empreinte carbone en cours de route.

La laine de pierre est un matériau polyvalent et constitue la base de toutes nos entreprises. Grâce à 11 500 collègues passionnés œuvrant dans 39 pays, nous sommes le chef de file mondial en matière de solutions à base de laine de pierre, depuis l'isolation des bâtiments jusqu'aux plafonds acoustiques, en passant par les systèmes de revêtement et les solutions horticoles, les fibres synthétiques à usage industriel, l'isolation destinée à l'industrie des processus et aux applications maritimes et extracôtières. Pour en savoir plus, visitez le site www.rockwool.com (Amérique du Nord) ou www.rockwool.com/group (site mondial).

