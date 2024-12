La deuxième édition du Sommet de l'Est se tiendra le 7 avril 2025 au Stade olympique de Montréal

La mobilisation se poursuit dans l'est de Montréal pour la revitalisation du territoire

MONTRÉAL, le 2 déc. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM) et les membres du Comité directeur de l'initiative D'est en Est sont heureux d'annoncer que la deuxième édition du Sommet de l'Est se tiendra le lundi 7 avril prochain au Stade olympique de Montréal. Il s'agira d'un événement majeur pour la revitalisation et le développement de l'est de l'Île de Montréal.

Cet événement d'envergure permettra de faire le point sur les efforts collectifs visant à dynamiser cette région stratégique pour l'avenir de Montréal et du Québec. Il permettra aussi de stimuler la poursuite des efforts en favorisant le dialogue et la collaboration entre les différents acteurs de la société civile et les instances gouvernementales.

De nouvelles annonces et un suivi des engagements pris lors du sommet de 2023

Lors de l'édition 2025 du Sommet de l'Est, la Chambre de commerce de l'Est de Montréal et le Comité directeur de l'initiative D'est en Est prévoient la présentation de nouveaux projets porteurs pour le territoire.

En plus de la présentation de projets, la programmation du prochain sommet inclura des allocutions d'élus, des panels de discussion ainsi que des ateliers et des tables rondes.

Aussi, l'événement du 7 avril proposera un suivi au sujet des engagements annoncés lors de la première édition du Sommet de l'Est tenue le 13 novembre 2023. Cette première mouture avait connu un succès marqué avec la participation de plus de 800 personnes et l'annonce de plus de 750 millions de dollars d'investissements sur le territoire.

Des objectifs diversifiés au bénéfice de toute la population

Le Sommet de l'Est est un forum qui se tient dans le contexte de l'initiative D'est en Est. Ainsi, ce sommet est l'extension d'une initiative collective visant à renforcer la synergie entre les leaders engagés du territoire, les entreprises, les organismes communautaires et les gouvernements, dans l'objectif de favoriser une croissance durable et inclusive pour l'est de l'Île de Montréal et pour l'ensemble de la population qui y habite. Parmi les objectifs de la société civile, soulignons la mise en place d'actions permettant de :

Favoriser le développement économique et territorial de l'est de Montréal ;

Favoriser un développement durable et un meilleur respect des considérations environnementales ;

Contribuer à un vivre ensemble sain et à un milieu de vie de qualité dans l'Est.

Cette initiative est soutenue par une diversité d'acteurs de la société civile.

Le CN et Fondaction sont les partenaires majeurs de l'initiative D'est en Est. L'initiative bénéficie aussi du soutien du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

Les billets disponibles dès aujourd'hui

Les billets pour le Sommet de l'Est du 7 avril 2025 sont désormais disponibles. Pour plus d'information et pour réserver votre place, visitez la page de l'événement.

Des informations sur l'initiative D'est en Est, sur les différentes éditions du Sommet de l'Est ainsi que sur les projets annoncés sont disponibles sur le site officiel de l'initiative au www.destenest.ca.

Citations

M. Jean-Denis Charest, président-directeur général de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM), a déclaré : « Le Sommet de l'Est 2023 a démontré l'importance de rassembler tous les acteurs autour de la transformation de notre territoire. Son succès, marqué par des retombées et des investissements concrets, a été un véritable catalyseur de changement. Cette deuxième édition représente une étape cruciale pour poursuivre notre collaboration et pour maintenir la dynamique et l'élan nécessaire à la revitalisation de l'Est. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a ajouté : « Je viens de l'Est de Montréal et des initiatives comme celle-ci, où notre gouvernement investit dans la transformation durable de l'Est de Montréal, sont tellement importantes pour moi. Nous reconnaissons son potentiel incroyable pour l'économie québécoise. Le développement économique de l'Est de Montréal est une priorité stratégique pour notre gouvernement, non seulement pour soutenir la création d'emplois locaux et renforcer la vitalité des communautés, mais aussi pour bâtir un avenir durable et inclusif pour tous les Montréalais. Le Sommet de l'Est nous permettra de transformer l'Est en un pôle économique innovant et prospère ».

Mme Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, a fait savoir : « La première édition du Sommet de l'Est a été une réussite et je suis très heureuse que l'initiative soit de retour en 2025. La mobilisation pour la redynamisation de l'Est de Montréal n'a jamais été aussi forte. C'est donc important de créer des occasions pour continuer le dialogue et poursuivre le travail ensemble. J'ai bien hâte de tous vous y voir le 7 avril prochain! »

« La première édition du Sommet de l'Est a été un grand succès de mobilisation et qui a permis d'obtenir des gains significatifs pour l'Est de Montréal. Ce secteur présente un important potentiel de développement économique, tout en misant sur la qualité de vie essentielle au rayonnement de notre territoire. De concert avec l'ensemble des forces vives de l'Est, ce second appel à la mobilisation permettra, je l'espère, la concrétisation de projets qui dynamiseront l'Est de Montréal », a déclaré Mme Caroline Bourgeois, mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, vice-présidente du Comité exécutif et responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, de la Langue française et de l'Est de Montréal.

« Devant le potentiel et les besoins en matière de développement socioéconomique, PME MTL Est-de-l'Île salue la tenue d'une deuxième édition du Sommet de l'Est en collaboration avec des partenaires mobilisés, solidaires et engagés. Il est stratégique de s'allier pour favoriser ensemble le changement de trajectoire socioéconomique en misant sur une transformation innovante, circulaire, humaine et inclusive, pour laquelle des actions concrètes doivent être réalisées et soutenues. » - Mme Annie Bourgoin, directrice générale, PME MTL Est de l'île.

« Montréal International est fier de s'associer à la Chambre afin de lancer la deuxième édition du Sommet de l'Est. Nous croyons fermement au potentiel de développement de cette région importante pour l'économie du Québec et demeurons engagés dans sa revitalisation durable. » - M. Alexandre Lagarde, vice-président, Investissements étrangers, Montréal International.

« Chez Centraide du Grand Montréal, nous croyons que la revitalisation de l'Est de Montréal passe par une collaboration durable entre les acteurs communautaires, les gens du milieu des affaires et les instances gouvernementales. Le train est déjà en marche, et ce deuxième sommet est l'opportunité de renforcer cet élan collectif. La mobilisation croissante des acteurs civils témoigne de la motivation et de la détermination qui animent cette initiative. Soyons du rendez-vous et unissons nos efforts pour véritablement améliorer les conditions de vie des citoyennes et citoyens de l'Est. » - M. Claude Pinard, président, Centraide du Grand Montréal.

« Le premier Sommet de l'Est a confirmé l'importance de la mobilisation pour notre territoire. Bien que cette mobilisation ait porté ses fruits, certains enjeux persistent. Le dynamisme industriel, le transport collectif et le logement sont encore problématiques. Il est donc vital que tous les acteurs passent maintenant à l'action. Et c'est ce que le CDEM compte faire pour assurer la vitalité de notre milieu. » - M. Dimitri Tsingakis, président, Comité de Développement de l'Est de Montréal.

« L'Est de Montréal regorge d'un potentiel unique et, dans un contexte de transition socio-écologique, le sommet de l'Est est une opportunité de rassembler les acteurs clés et les forces locales pour transformer ce potentiel en initiatives et actions concrètes. PME MTL Centre-Est est fier de contribuer à cette dynamique, en soutenant les initiatives qui transformeront notre territoire en un modèle d'innovation et de résilience. » - M. Jean François Lalonde, directeur général, PME MTL Centre-Est.

« Nous nous réjouissons de voir cette mobilisation de la société civile se poursuivre dans l'Est de Montréal. Ce nouvel effort collectif, bénéficiera à l'ensemble des communautés qui sont présentes sur ce territoire stratégique. L'Est a le potentiel de devenir un laboratoire vivant de la transition socio-écologique, et un milieu de vie durable et abordable pour tous. » - M. Karel Mayrand, président-directeur général, Fondation du Grand Montréal.

« Le Sommet de l'Est est une occasion unique de renforcer les liens entre les acteurs de la société civile et de promouvoir un développement durable et équitable pour tous. INICI se réjouit de contribuer à cette initiative en soutenant l'accueil et l'intégration socio-économique des nouveaux arrivants, piliers essentiels de notre avenir commun. » - Mme Marie-Laure Konan, directrice générale, INICI.

« L'Est de Montréal présente à la fois d'énormes défis en termes de déficit de transport structurant et zones défavorisées, déstructurées et contaminées, et en même temps un très grand potentiel de développement pour les diverses communautés qui y habitent. » - M. Ron Rayside, membre, Alliance pour l'Est de Montréal.

À propos de l'initiative D'est en Est

L'initiative D'est en Est a comme objectif de mobiliser les acteurs de la société civile à réaliser des projets et à poser des gestes concrets qui vont accélérer la revitalisation de l'est de Montréal. Cette initiative est dirigée par un Comité directeur dont les membres sont issus de la société civile. Pour en savoir plus, visitez le www.destenest.ca.

À propos de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal

La Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM) a pour mission de catalyser, représenter et accompagner son réseau afin de propulser l'est de Montréal et ses 1 250 membres et des 32 000 entreprises situées à l'est du boulevard Saint-Laurent vers une prospérité durable. Couvrant un territoire composé de 850 000 habitants et de 400 000 emplois, la Chambre représente un milieu économique diversifié disposant d'opportunités de croissance importantes. Pour en savoir plus, visitez le https://ccemontreal.ca/.

