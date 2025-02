MONTRÉAL, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Le Salon de la Moto et des Sports Motorisés de Montréal revient au Palais des congrès de Montréal du 28 février au 2 mars 2025, rassemblant les passionnés de moto et de sports motorisés pour une vitrine passionnante des derniers modèles, innovations et équipements.

Cette année, l'événement mettra en vedette FortNine et Motos Illimitées, deux des noms les plus reconnus du commerce de détail en sports motorisés au Canada, qui unissent leurs forces pour offrir une expérience spéciale aux visiteurs.

Un Partenariat Fièrement Canadien

Deux géants québécois, FortNine et Motos Illimitées, rassemblent le meilleur des deux mondes :

FortNine - La principale plateforme de commerce électronique au Canada pour les équipements de moto et de sports motorisés, reconnue pour son expertise de confiance, ses critiques détaillées de produits et son choix incomparable.

Motos Illimitées - Une institution québécoise depuis 1995, Motos Illimitées est l'un des plus grands et des plus diversifiés concessionnaires du Canada, offrant un inventaire massif de motos, de motos de motocross, de scooters, de VTT, de motoneiges, de véhicules utilitaires côte à côte et d'autres produits motorisés, en plus d'un service de premier ordre et d'une expérience pratique.

En combinant la commodité numérique de pointe de FortNine avec l'expertise en magasin et la sélection de véhicules de Motos Illimitées, ce partenariat offre la meilleure destination pour les passionnés de sports extrêmes -- tout sous un même toit.

Des Pièces OEM Maintenant Disponibles en Ligne

Avec ce partenariat, les amateurs de motos de tout le Canada pourront enfin acheter des pièces de fabricants d'équipement d'origine (OEM) depuis le confort de leur domicile, tout en bénéficiant de la livraison gratuite sur les commandes de plus de 49 $ ! Avec plus de 20 marques disponibles en ligne, Motos Illimitées facilite encore plus l'usage de la moto. Cette innovation permet aux motocyclists d'accéder facilement aux pièces authentiques, alliant l'expérience de commerce électronique fluide de FortNine à l'inventaire étendu de Motos Illimitées.

Pourquoi le Stand FortNine x Motos Illimitées se Distingue

Lors du salon de cette année, FortNine et Motos Illimitées offriront une expérience interactive adaptée aux amateurs de tous niveaux. Que vous soyez un motocycliste chevronné ou un nouveau venu explorant l'univers des sports motorisés, vous aurez accès au plus grand assortiment de produits disponibles en ligne et en magasin, et pourrez interagir avec le personnel passionné de Motos Illimitées et de FortNine. Les visiteurs pourront découvrir en avant-première les derniers modèles de motos qui seront bientôt lancés sur le marché et profiter de promotions spéciales réservées uniquement aux participants du Salon de la Moto, valables sur plus de 400 000 articles en ligne -- une excellente occasion de se préparer pour la saison à moindre coût.

Détails de l'Événement

Salon de la Moto et des Sports Motorisés de Montréal

28 février - 2 mars 2025

Palais des congrès de Montréal

Restez Informé Avant le Salon

