La destination tout-en-un de Toronto pour le jeu et le divertissement en famille est maintenant ouverte

« L'ajout d'un nouvel emplacement Playdium juste à côté de notre cinéma crée l'endroit idéal pour permettre de profiter en famille et entre amis de films, de jeux et de bons repas, le tout dans un seul et même espace », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « En tant que principale destination de divertissement pour les Canadiens de tous âges, nous sommes ravis d'ouvrir un emplacement Playdium à Toronto, où nos invités peuvent se retrouver et passer de bons moments, que ce soit pour un divertissement de tous les jours ou pour des occasions spéciales. »

« La création de destinations dynamiques et d'expériences inoubliables est au cœur de nos activités et, en tant qu'entreprise partageant les mêmes valeurs, Cineplex est un partenaire idéal », commente Rory MacLeod, vice-président directeur à l'exploitation, Cadillac Fairview. « Le divertissement ajoute une dimension supplémentaire à notre expérience de magasinage générale et nous sommes ravis de soutenir Cineplex dans l'ouverture de l'emplacement Playdium au centre commercial CF Fairview Mall. »

Plus de 22 000 pi2 de divertissements sont à votre disposition pour jouer, faire la fête, manger et aller voir un film, et il y en a pour tous les goûts :

Affrontez famille et amis dans plus de 60 jeux amusants. Des jeux classiques aux jeux de course, en passant par la réalité virtuelle, les grues à pince et même le jeu de petites quilles, il y en a pour tous les niveaux et tous les âges.

Gagnez des points et faites le suivi des crédits de jeu sur votre bracelet de jeu. Rendez-vous ensuite à la boutique de marchandises pour échanger vos points contre divers prix, notamment des jeux de société, des peluches, et bien plus encore.

Prenez une collation pendant que vous jouez ou asseyez-vous pour déguster une délicieuse sélection d'aliments et de boissons, notamment de la poutine, de la pizza, des nachos et une sélection de desserts.

Des salles privées sont disponibles pour les fêtes d'anniversaire, les réunions d'équipe, les événements d'entreprise et autres rencontres spéciales.

Le cinéma dispose de neuf salles dont six proposent des expériences bonifiées, y compris UltraAVX MD , RealD 3D et des sièges D-Box.

, RealD 3D et des sièges D-Box. L'ouverture de ce nouvel emplacement a permis de créer près de 100 emplois locaux.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 168 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Bouffe, Jeux, Spectacles »), ainsi qu'un concept de divertissement qui réunit sous un même toit les films, les jeux, les restaurants et les spectacles en direct (Cineplex Junxion). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur des médias cinématographiques (Cineplex Média), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), de la distribution de films (Cineplex Pictures), du commerce numérique (CineplexStore.com), et des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique ou CMN). Cineplex est partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le mode de vie et le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

À propos de Cadillac Fairview (CF)

Cadillac Fairview (CF) est l'une des sociétés les plus importantes investissant dans l'immobilier, en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre en Amérique du Nord.

Propriété exclusive du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 30 milliards de dollars, CF gère plus de 36 millions de pieds carrés d'espace locatif dans 64 propriétés emblématiques au Canada, y compris CF Toronto Eaton Centre, Centre Toronto-Dominion, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

Animée par sa raison d'être de transformer les communautés pour un vibrant avenir, CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive dans les communautés où elle exerce ses activités. Pour en savoir plus, visitez cadillacfairview.com/fr-CA/

