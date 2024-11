La destination de divertissement par excellence est enfin là : le premier emplacement The Rec Room au Québec ouvre ses portes dès lundi!

« Nous sommes ravis d'ouvrir notre premier emplacement The Rec Room au Québec », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « En tant que chef de file du divertissement au Canada, nous sommes fiers d'avoir créé un lieu unique en son genre au Québec, qui rassemble les gens pour leur permettre de regarder des films, de jouer et de voir des spectacles en direct, tout en dégustant de savoureux plats et de délicieuses boissons dans un même bâtiment. Notre nouveau cinéma Cineplex, situé directement au-dessus de The Rec Room Royalmount, offrira à nos invités la possibilité de se restaurer, de jouer et de regarder un film sous un même toit, dans ce nouvel espace de jeu social ».

The Rec Room et le cinéma Cineplex comprennent plus de 50 000 pieds carrés et proposent du divertissement pour tous :

Un espace central pour jouer à plus de 80 jeux, où les invités peuvent gagner des points et les échanger contre des prix au Coin des Champions ;

; Un jeu de quilles, des tables de billard et des jeux de fléchettes en réalité augmentée, avec des défis dynamiques à relever au fur et à mesure que l'on joue;

Un espace de divertissement en direct pour les meilleurs talents locaux, y compris des spectacles de musique et d'humour;

Un cinéma Cineplex de cinq salles équipées de sièges entièrement inclinables et de projecteurs laser, avec certaines salles dotées de murs-écran et de sièges inclinables D-BOX.

L'ouverture de ces deux espaces a entraîné la création de 200 emplois locaux.

The Rec Room propose également des services de restauration et de boissons rapides et à la table, avec :

Un bar décontracté haut de gamme et un espace de restauration proposant une sélection de cocktails de marque, de plats à partager et de plats artisanaux, agrémenté d'une peinture murale créée par l'artiste en arts visuels montréalais Jason Wasserman ;

; La Cantine propose des poutines de qualité supérieure, des collations savoureuses, des sandwichs et des hamburgers, ainsi qu'une sélection de gâteaux entonnoir préparés sur commande, ce qui permet aux invités de manger tout en participant aux compétitions;

propose des poutines de qualité supérieure, des collations savoureuses, des sandwichs et des hamburgers, ainsi qu'une sélection de gâteaux entonnoir préparés sur commande, ce qui permet aux invités de manger tout en participant aux compétitions; Une grande terrasse extérieure pour se réunir pendant les mois plus chauds, dont l'ouverture est prévue pour le printemps 2025.

Rehaussez votre expérience de cinéma en mangeant ou en buvant un verre à The Rec Room avant ou après la projection, et évitez ainsi la pression d'avoir à trouver l'endroit parfait pour faire toutes ces activités.

Pour obtenir plus d'information ou se procurer des billets de cinéma, visitez les sites Web de The Rec Room et de Cineplex. Suivez-nous sur Instagram @TheRecRoomQC et @CinemasCineplex. Suivez-nous sur Facebook @CineplexCinemas.

À propos The Rec Room

The Rec Room est la destination de restauration et de divertissement par excellence au Canada, qui réunit sous un même toit d'incroyables expériences en matière de restauration, de jeux, de technologie et de divertissement en direct. Faisant partie de Cineplex, The Rec Room est une destination sociale de premier plan et le lieu de rassemblement par excellence pour les événements d'entreprise, les groupes et les fêtes. Bien que chaque emplacement soit personnalisé en fonction de la communauté desservie, le concept The Rec Room propose plusieurs environnements de restauration et un large éventail d'options de divertissement, y compris une grande zone de jeux d'amusement avec des simulations de pointe, des attractions et des jeux de rachat, ainsi qu'un espace de type salle de spectacle parfait pour les spectacles de musique et les humoristes.



Pour en savoir plus, visitez le site TheRecRoom.com ou suivez l'action sur Twitter (@TheRecRoomCA) et Instagram (@TheRecRoomCA, @TheRecRoomQC).

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 168 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Bouffe, Jeux, Spectacles »), ainsi qu'un concept de divertissement qui réunit sous un même toit les films, les jeux, les restaurants et les spectacles en direct (Cineplex Junxion). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), de la distribution de films (Cineplex Pictures), des médias cinématographiques (Cineplex Média) et des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique). Cineplex est partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le mode de vie et le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

