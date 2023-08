TORONTO, le 1er août 2023 /CNW/ - OLLY Canada, une marque phare dans le domaine du bien-être, fait sensation avec sa dernière gamme de produits et sa campagne axée sur l'autonomisation des femmes et la prise en compte des besoins non satisfaits en matière de santé féminine. Avec un engagement fort en faveur de la promotion du bien-être des femmes, la ligne femme moderne d'OLLY offre des solutions uniques centrées sur les femmes, encourageant les conversations ouvertes et redéfinissant la manière dont on aborde la santé féminine.

La dernière gamme de suppléments d'OLLY Canada répond aux besoins non comblés en matière de santé sexuelle féminine (Groupe CNW/OLLY Canada)

La ligne femme moderne propose une gamme complète de suppléments en capsules faciles à avaler spécialement conçus pour les femmes par des femmes. Cette ligne comprend Aimer la libido, Combattre le ballonement et Joyeuse flore, répondant à des besoins physiologiques qui ont été négligés pendant des décennies. Les produits conçus par les experts d'OLLY sont sans gluten et ne contiennent pas de saveurs, de couleurs ou d'édulcorants artificiels. D'un soutien à la libido des femmes à la santé vaginale en passant par l'intolérance digestive à certains aliments, OLLY propose une approche confiante de la santé des femmes, sans honte ni embarras.

Leslie Golts, directrice générale du Collectif santé et bien-être Canada, a exprimé l'engagement d'OLLY en déclarant : « Notre objectif est non seulement de créer des produits qui répondent à ces besoins ignorés, mais aussi de briser le silence et de préparer le terrain pour un avenir plus inclusif pour la santé des femmes. Nous invitons les femmes à adopter des soins personnels sans honte, favorisant une confiance sans justification, en sachant que les problèmes de santé normaux ne devraient jamais être honteux. Cette campagne est un voyage inspirant pour la marque alors que nous nous efforçons de normaliser la santé sexuelle des femmes, animés par notre passion et notre expertise. »

Pour lancer notre campagne femme moderne, nous nous sommes lancés dans une quête pour promouvoir notre fantastique nouvelle gamme de produits. Cependant, nous avons découvert que faire de la publicité pour des produits de santé féminine pouvait être un peu délicat en raison de certaines limitations. Des mots comme « vagin » étaient scrutés de près, mais hey, défi accepté ! Nous avons été surpris que même lorsque nous utilisions le nom de notre produit « Joyeuse flore » en anglais (« Happy Hoo-Ha) dans une publicité, son placement a été refusé.

Mais ne vous inquiétez pas ! Nous avons fait équipe avec l'incroyable experte aux idées similaires, Shan Boodram, qui sait comment rendre les choses amusantes et fabuleuses. Ensemble, nous avons trouvé des façons créatives de parler de notre incroyable gamme de produits de santé féminine, principalement en animant une conversation ouverte et honnête sur la santé des femmes et les tabous qui y sont associés.

Et devinez quoi ? Ces discussions encourageantes brisent les barrières et font voler en éclats les stigmates, car de plus en plus de femmes se sentent à l'aise de parler de leurs besoins. OLLY a pour mission de créer un dialogue plus positif et dynamique sur le bien-être des femmes, et nous le faisons avec un grand sourire et une touche de plaisir !

« J'ai été ravie de faire partie d'une si merveilleuse soirée organisée par OLLY et d'être dans ma ville natale de Toronto. Ma mission a toujours été de briser les barrières pour les femmes du quotidien. La sexualité des femmes doit non seulement être normalisée, mais aussi célébrée. Je suis ravie de m'être associée à OLLY Canada, qui partage la même passion et le même militantisme, pour créer un espace où les femmes peuvent poser n'importe quelle question sans crainte ni embarras », a déclaré l'experte Shan Boodram.

Avec sa dernière gamme de produits et sa campagne d'autonomisation, OLLY Canada continue de défendre la santé et le bien-être des femmes, encourageant un changement transformateur dans la conversation autour de la santé sexuelle et des soins personnels féminins.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme de produits femme moderne d'OLLY, visitez le site https://www.ollynutrition.ca/fr.

À propos d'OLLY #OLLYModernWomen #FEMPowered

OLLY est une entreprise de San Francisco spécialisée dans les vitamines et les suppléments, qui conçoit des produits de bien-être aussi efficaces que délicieux et savoureux. L'entreprise a été fondée avec la mission de rendre les vitamines et les suppléments faciles à comprendre, afin que vous puissiez vivre heureux à l'intérieur. En 2020, OLLY est arrivée au Canada avec des vitamines sous forme de gélules qui ont de grands avantages. En 2023, OLLY a lancé la gamme de produits et la campagne femme moderne, qui mettent l'accent sur les soins personnels des femmes, partout, sans honte. OLLY est convaincue que la santé est le fondement de tout bonheur. La mission de l'entreprise est d'inspirer des habitudes saines tout au long de la vie en apportant simplicité, inspiration et plaisir au monde des multivitamines et des suppléments.

À propos d'Unilever

Unilever est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de bien-être, de soins personnels, d'entretien de la maison, de nutrition et de crèmes glacées, avec des ventes dans plus de 190 pays et des produits utilisés par 3,4 milliards de personnes chaque jour. Nous employons 127 000 personnes et notre chiffre d'affaires atteindra 60,1 milliards d'euros en 2022. Notre vision est d'être le leader mondial de l'entreprise durable et de démontrer comment notre modèle d'entreprise orienté vers l'avenir génère des performances supérieures. Nous avons une longue tradition d'entreprise progressiste et responsable. Le Compas Unilever, notre stratégie d'entreprise durable, est conçu pour nous aider à réaliser des performances supérieures et à stimuler une croissance durable et responsable, tout en : - améliorant la santé de la planète ; - améliorant la santé, la confiance et le bien-être des personnes ; - et en contribuant à un monde plus juste et plus inclusif sur le plan social.

Au Canada, le portefeuille comprend des marques emblématiques telles que : Axe, Ben & Jerry's, Breyers, Degree, Dove, Hellmann's, Knorr, Magnum, Nexxus, OLLY, TRESemmé, Vaseline et Vim.

Pour plus d'informations sur Unilever et ses marques, veuillez consulter le site www.unilever.ca.

SOURCE OLLY Canada

Renseignements: Shantelle Pereira, [email protected]