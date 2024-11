La députée de Notre-Dame-de-Grâce obtient des gains significatifs pour les groupes vulnérables dans le cadre de l'étude du PL 71

QUÉBEC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - La députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie sociale, de solidarité sociale et d'action communautaire, Désirée McGraw, a obtenu des engagements cruciaux de la part de la ministre Chantale Rouleau dans le cadre de l'étude toujours en cours du projet de loi 71, Loi visant à améliorer l'accompagnement des personnes et à simplifier le régime d'assistance sociale.

Grâce à la persévérance et au travail rigoureux de la députée McGraw, plusieurs gains ont été négociés pour renforcer la sécurité et le soutien des groupes vulnérables, notamment :

- Élargissement de la définition des contraintes de santé : Aux dimensions physiques et mentales s'ajoutent désormais les aspects psychosociaux, offrant une protection renforcée aux personnes faisant face à divers défis.

- Un plan d'accompagnement personnalisé : Ce plan sera offert à tous les prestataires d'ide sociale, sans demande obligatoire ni risque de pénalités en cas de refus, assurant un accès équitable aux services.

De plus, Mme McGraw a réussi à obtenir un engagement de soutien pour les groupes vulnérables exclus du projet de loi, par exemple, les familles monoparentales avec des enfants d'âge préscolaire, les victimes de violence conjugale hébergées en refuge, les parents qui sont proches aidants pour leurs enfants handicapés, et les personnes âgées de 58 ans et plus. En effet, suite aux interventions de la députée, la ministre s'est engagée publiquement à travailler avec et pour les groupes à risque, notamment ceux qui craignent de perdre des acquis importants dans l'aide sociale. Ce soutien inclura des efforts pour trouver des solutions de financement afin de les soutenir et de préserver leurs droits.

« Je tiens à ce que ces engagements puissent outiller et renforcer les personnes les plus vulnérables de notre société, particulièrement les femmes et les personnes ayant des contraintes de santé, qu'elles soient d'ordre physique, mental ou social. Bien qu'on aurait aimé aller plus loin pour moderniser le régime d'assistance sociale, je crois que ces gains marquent un pas en avant dans notre lutte pour une meilleure justice sociale et pour une approche plus inclusive en matière d'assistance sociale, » a déclaré la députée McGraw.

De plus, la députée de Notre-Dame-de-Grâce tient à remercier sa collègue Elisabeth Prass, députée de D'Arcy-McGee, puisqu'elle a joué un rôle important à titre de porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux, mais également par son expérience de maman d'un enfant vivant avec le trouble du spectre de l'autisme.

« Le gouvernement a une responsabilité de soutenir les populations les plus vulnérables de notre société, dont les personnes vivant avec un handicap, les parents de personnes vivant avec un handicap, ceux avec des troubles mentaux ou en situation d'itinérance, entre autres. Nous allons talonner la ministre pour qu'elle respecte les engagements qu'elle a pris grâce aux efforts de ma collègue députée de Notre-Dame-de-Grâce. », a déclaré la députée Prass.

Les efforts de Mme McGraw reflètent son engagement à défendre les intérêts des personnes en situation de vulnérabilité, en assurant qu'elles ne soient pas laissées pour compte dans les changements apportés au système d'aide sociale.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418 571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]