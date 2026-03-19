La dégradation de la réputation du Québec à l'international par la CAQ dénoncée par la libérale Désirée McGraw et les organismes québécois de coopération internationale

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - En mettant fin abruptement à des ententes internationales notamment via le programme Québec sans frontières, la CAQ nuit à la réputation du Québec sur la scène mondiale, estime la porte-parole de l'opposition officielle en matière de commerce et de relations internationales, Désirée McGraw.

Lors d'un point de presse tenu aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, la députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce, entourée de représentants d'organismes de coopération internationale, s'est dite extrêmement inquiète des effets que cette attitude caquiste puisse avoir sur de futures ententes négociées avec des partenaires étrangers.

Alors que le Québec cherche à diversifier ses partenariats internationaux pour contrer les effets des tarifs imposés par son voisin américain, la CAQ complique les choses en nous faisant une réputation de partenaire non fiable. Ce non-respect de notre parole donnée sape non seulement la confiance de nos partenaires actuels, mais il met à risque les futures ententes négociées avec des partenaires étrangers, ont déploré les intervenants présents à la conférence de presse.

Les groupes qui accompagnaient Mme McGraw sont :

Association québécoise des organismes de coopération internationale;

Fondation Paul Gérin-Lajoie;

OXFAM Québec

Centre d'étude et de coopération internationale;

Avocats sans frontières Canada.

Ingénieurs Sans Frontières Québec;

Comité de solidarité de Trois-Rivières;

Centre international de solidarité ouvrière

Santé monde

Citations :

« La rupture unilatérale du Québec d'ententes déjà conclues avec des partenaires internationaux de premier plan mène à des pertes d'emplois et d'expertise ici ainsi qu'à une perte de confiance dans le Québec à l'étranger. Sous la CAQ, si le Québec n'hésite pas à rompre des contrats en matière de coopération internationale, qui dit qu'il ne fera pas la même chose en matière de commerce international ? Au moment même où nous devons diversifier nos marchés à l'étranger, la CAQ nuit à notre réputation, notre crédibilité, notre fiabilité internationale. Dans un contexte géopolitique et macro-économique difficile et imprévisible, la CAQ mise sur l'incertitude. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle en matière de commerce et relations internationales

« Nous appelons l'ensemble des parlementaires québécois à mesurer l'impact des coupures imposées en décembre 2025 au programme Québec sans frontières sur la réputation internationale du Québec. En rompant unilatéralement des engagements contractuels signés il y a moins de deux ans, le gouvernement a envoyé un signal préoccupant à nos partenaires internationaux et a fragilisé la crédibilité du Québec sur la scène mondiale. Le programme Québec sans frontières est un investissement stratégique dans notre rayonnement international et dans la formation d'une relève qualifiée. Nous demandons aux élu•es de toutes les formations politiques de s'unir pour exiger le respect intégral des conventions en vigueur et défendre ce programme phare qui positionne le Québec comme un acteur responsable et engagé en matière de solidarité internationale. »

- Michèle Asselin, directrice générale, Association québécoise des organismes de coopération internationale

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]