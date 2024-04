La proportion d'entreprises poussées à revoir leurs pratiques en matière de sécurité des données à la suite d'atteintes déclarées à la protection des données est de l'ordre de 61 %

MONTRÉAL, le 24 avril 2024 /CNW/ - Le Groupe NOVIPRO et Léger ont dévoilé aujourd'hui la 8e édition de leur rapport annuel sur les tendances en matière de TI. Chaque année, le Groupe NOVIPRO et Léger sondent les décideurs canadiens afin de dégager les enjeux et les tendances qui façonnent les investissements en TI des petites, moyennes et grandes entreprises de tous les secteurs.

Voici les principaux faits saillants sur les données de cette année :

Une menace qui plane, partout : Avec 61 % des entreprises ayant été poussées à revoir leurs pratiques en matière de sécurité des données à la suite d'atteintes déclarées à la protection des données, les industries canadiennes sont plus que jamais conscientes des cybermenaces. La sécurité, également désignée comme l'un des trois principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises cette année, a constitué pour ces industries une priorité absolue au moment d'évaluer les applications à moderniser.





Des industries peu portées à l'action : Malgré ces craintes, les investissements dans la formation, les ressources et les assurances nécessaires pour se protéger contre les cybermenaces font défaut. En effet, 28 % des entreprises n'ont pas proposé de formation au cours de l'année écoulée, 13 % n'ont mis en œuvre aucune mesure de protection contre les intrusions et 71 % n'ont pas souscrit à une cyberassurance. Force est de constater qu'heureusement, les entreprises planifient leurs investissements futurs : 29 % des répondants prévoient d'investir dans des solutions de sécurité au cours des deux prochaines années, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'an dernier.





Une relance de l'investissement : Au cours des deux prochaines années, 80 % des entreprises canadiennes comptent bonifier leurs investissements technologiques, soit une augmentation de 4 % par rapport à l'an dernier. Il s'agit de la première année de croissance enregistrée depuis la pandémie de 2020.





Des entreprises qui misent sur la formation en TI : Cette année, le manque de formation et de développement des compétences est la préoccupation première des services informatiques en matière de ressources humaines. Le fait que plus de deux tiers des entreprises interrogées prévoient d'investir dans ce domaine est néanmoins de bon augure.





Une intelligence artificielle en plein essor : La plupart des entreprises interrogées reconnaissent que l'IA aura ou a déjà eu un impact sur leur activité, et 40 % prévoient d'investir dans l'IA et/ou l'analyse avancée des données au cours des deux prochaines années. Curieusement, 20 % des répondants ne croient pas que l'IA transformera leur entreprise ou ne savent pas si ce sera le cas.





Des contrecoups qui ne cessent de se faire sentir : Dans le sillage de la pandémie, nous constatons cette année encore des pressions inflationnistes sur les investissements dans les technologies de l'information. Le budget s'est révélé le défi le plus courant auquel les entreprises devront faire face au cours de l'année à venir, suivi de près par la sécurité et la mise à niveau des solutions technologiques. Les pressions budgétaires entraînent un sous-investissement dans des technologies essentielles et innovantes qui, autrement, apporteraient des gains d'efficacité, une protection en matière de cybersécurité et des avantages concurrentiels, dont le besoin est criant.





Une approche au mieux « fonctionnelle » : Parmi les répondants, 67 % ont qualifié de « fonctionnelle » leur infrastructure informatique. La plupart des entreprises canadiennes ne prennent pas les devants pour investir dans leurs solutions technologiques de manière stratégique et faire passer les TI au niveau supérieur.





Parmi les répondants, 67 % ont qualifié de « fonctionnelle » leur infrastructure informatique. La plupart des entreprises canadiennes ne prennent pas les devants pour investir dans leurs solutions technologiques de manière stratégique et faire passer les TI au niveau supérieur. Une confiance faible dans les équipes informatiques : Les décisions stratégiques en matière de TI sont probablement freinées à la fois par le budget et par des perceptions négatives; 31 % des entreprises interrogées voient leur service informatique d'un mauvais œil. Sur ces 31 %, la moitié (16 %) considère les TI comme un « mal nécessaire » et l'autre moitié comme une dépense. En outre, le pourcentage d'entreprises qui considèrent leurs équipes de TI comme un investissement est en baisse depuis 2020.

Les entreprises canadiennes travaillent d'arrache-pied pour faire face à une situation économique difficile et suivre l'évolution rapide des technologies. Pourtant, il demeure nécessaire d'investir davantage dans des technologies soigneusement sélectionnées pour que les entreprises canadiennes gardent une longueur d'avance et restent compétitives en cette ère de mondialisation.

Les constats détaillés dans l'édition 2024 du Portrait TI sont étayés par les données de sondage en ligne de Léger, ainsi que par des conversations avec des chefs de file technologiques tels qu'IBM et Nutanix, et des décideurs informatiques issus de divers secteurs.

Découvrez l'intégralité du portrait des TI à l'adresse portrait-ti.ca

À propos du Portrait TI NOVIPRO/Léger 2024

Les données de la huitième édition du portrait des TI 2024 de NOVIPRO/Léger proviennent d'un sondage en ligne mené du 8 au 20 janvier 2024, auprès de 297 décideurs informatiques, 80 directeurs ne travaillant pas en informatique et 76 décideurs n'étant ni directeurs ni employés en informatique. L'étude a interrogé les entreprises canadiennes sur leurs priorités et leurs défis en matière de technologie. Au fil des ans, l'étude a dégagé les tendances dans une série de sujets liés à l'informatique, notamment l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'infonuagique et les investissements informatiques.

Chaque année, notre équipe chargée du contenu s'efforce de créer des outils concrets qui appuient les décideurs en matière de technologies de l'information. Le rapport de cette année a été enrichi non seulement par des données solides, mais aussi par les points de vue sur le terrain de professionnels de l'informatique qui ont pris un engagement collectif à exploiter les TI pour soutenir les entreprises canadiennes.

De nouveaux résumés de données ajoutent un visuel pratique permettant de mieux assimiler l'information en un coup d'œil. Le rapport aborde également les risques, les occasions et des questions clés que les décideurs devraient se poser.

Le Portrait TI reste l'étude canadienne la plus complète pour éclairer les décisions stratégiques dans le domaine des technologies de l'information.

À propos du Groupe NOVIPRO

Le Groupe NOVIPRO est un consolidateur de fournisseurs de solutions informatiques, qui s'engage à tirer parti de son portefeuille de services et de solutions informatiques d'entreprise pour un large éventail d'industries. Avec des bureaux à Montréal, Québec, Toronto et Calgary ainsi que des projets d'expansion dans le reste du Canada, aux États-Unis et en Europe, NOVIPRO s'impose comme un chef de file nord-américain en matière d'infrastructure de TI et de solutions infonuagiques.

