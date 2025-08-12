La curatrice publique du Québec en tournée régionale à Gatineau

GATINEAU, QC, le 12 août 2025 /CNW/ - La curatrice publique du Québec, Me Julie Baillargeon-Lavergne, est de passage les 12 et 13 août à Gatineau dans le cadre de sa tournée des régions. L'objectif est d'aller à la rencontre des personnes sous tutelle publique dans leur milieu de vie, de consolider les liens avec leurs intervenants et les responsables des ressources, et de mieux faire connaître le rôle du Curateur public à la population de l'Outaouais.

La curatrice publique s'arrêtera au bureau du Curateur public à Gatineau en matinée le 12 août, pour ensuite visiter la ressource Manoir Gatineau en après-midi. Le 13 août, elle visitera les Résidences Pierre A. Lalonde, toujours à Gatineau. Ces deux milieux de vie comptent plus d'une vingtaine de personnes sous tutelle publique parmi leurs usagers.

Me Baillargeon-Lavergne entreprend cette tournée dans un contexte festif pour l'organisme. Le 21 juillet dernier, le Curateur public célébrait ses 80 ans d'existence. Huit décennies plus tard, sa mission principale de veiller à la protection des personnes inaptes et d'accompagner leurs proches reste toujours aussi essentielle.

Dans la région sociosanitaire de l'Outaouais, en date du 31 mars 2025, 417 personnes étaient représentées légalement par le Curateur public, 422 personnes étaient représentées par des proches et 439 personnes bénéficiaient d'un mandat homologué. La principale cause d'inaptitude est la déficience intellectuelle, suivie par la maladie mentale.

Pour les différentes étapes de la tournée, Me Baillargeon-Lavergne est accompagnée du curateur public adjoint, M. Owen-John Peate, de même que de représentants de la Direction territoriale Nord du Curateur public.

La tournée régionale de la curatrice publique se poursuit jusqu'au 20 août prochain, avec des passages prévus dans le Centre-du-Québec et à Montréal.

Citations

« Cette visite dans les milieux de vie dans l'Outaouais est l'occasion parfaite pour souligner le travail extraordinaire de notre personnel et des intervenants auprès des personnes représentées par le Curateur public. Cette expertise dans la protection des personnes en situation de vulnérabilité est très précieuse pour le filet social québécois. C'est notre savoir-faire en action! »

Me Julie Baillargeon-Lavergne, curatrice publique du Québec

« Le Curateur public est bien présent dans la région de l'Outaouais et compte sur un point de service à Gatineau pour assurer sa mission. Les équipes sur le terrain travaillent en étroite collaboration avec plusieurs acteurs importants sur le territoire pour protéger et accompagner les personnes en situation de vulnérabilité ainsi que leurs proches. »

Liliane Masse-Paquette, chef de service, Direction territoriale Nord

Faits saillants :

Les principales causes de l'inaptitude des personnes représentées par le Curateur public dans la région sociosanitaire de l'Outaouais sont : la déficience intellectuelle (41 %); la maladie mentale (26 %); les maladies dégénératives (24 %); les traumatismes crâniens (3 %).

La majorité (65 %) des personnes sous tutelle publique réside dans une ressource d'hébergement du réseau public.

La mesure d'assistance

La mesure d'assistance est un outil supplémentaire qui s'offre aux personnes qui vivent des difficultés. Elle leur permet de faire reconnaître un assistant qui les aidera dans leurs interactions avec les entreprises de services, les institutions financières, les ministères et organismes et les professionnels comme ceux du réseau de la santé et des services sociaux.

Le projet pilote du Curateur public visant à reconnaître des organismes comme assistants a pour objectif d'offrir aux personnes isolées les services d'organismes reconnus qui agiront comme assistants. Concrètement, l'organisme, une fois reconnu officiellement comme assistant de celle-ci, peut aider une personne dans ses prises de décision, l'exercice de ses droits et la gestion de ses biens.

À propos du Curateur public du Québec

La mission principale du Curateur public est de veiller à la protection des personnes inaptes. Il le fait dans leur intérêt et le respect de leurs droits, en sauvegardant leur autonomie et en tenant compte de leurs volontés et préférences. Il offre également des services aux personnes bénéficiant de la mesure d'assistance ainsi qu'à leurs assistants.

Le Curateur public est le représentant légal de près de 13 000 personnes au Québec.

Le Curateur public en quelques dates clés

1945 : Création du Curateur public. À cette époque, le Curateur public administre les curatelles publiques, les successions vacantes et les biens non réclamés. Le Curateur public devient le curateur à la personne et aux biens de la personne « malade mentale » placée en cure fermée dans un hôpital psychiatrique.

Création du Curateur public. À cette époque, le Curateur public administre les curatelles publiques, les successions vacantes et les biens non réclamés. Le Curateur public devient le curateur à la personne et aux biens de la personne « malade mentale » placée en cure fermée dans un hôpital psychiatrique. 1961 : Le livre Les fous crient au secours de Jean-Charles Pagé est publié. Il dénonce les conditions de vie des patients dans les asiles. À la suite de cette parution, une commission d'étude est créée et des blâmes sont adressés au gouvernement précédent ainsi qu'aux communautés religieuses.

Le livre de Jean-Charles Pagé est publié. Il dénonce les conditions de vie des patients dans les asiles. À la suite de cette parution, une commission d'étude est créée et des blâmes sont adressés au gouvernement précédent ainsi qu'aux communautés religieuses. 1971 : Début de la désinstitutionnalisation des services en santé mentale. Le Curateur public redevient curateur à la personne et surveille la gestion des curatelles et tutelles privées. Il est également chargé de surveiller l'administration des tutelles datives.

Début de la désinstitutionnalisation des services en santé mentale. Le Curateur public redevient curateur à la personne et surveille la gestion des curatelles et tutelles privées. Il est également chargé de surveiller l'administration des tutelles datives. 1990 : Avec l'entrée en vigueur de la Loi sur le curateur public , les mesures de protection sont judiciarisées et modulées en fonction de l'inaptitude. À partir de ce moment, les droits de la personne priment. C'est dorénavant l'inaptitude à décider pour soi-même qui est prise en compte, et non la maladie mentale. Deux nouvelles mesures de protection sont créées : la tutelle au majeur et le mandat de protection. Les évaluations médicale et psychosociale deviennent obligatoires pour déclarer une personne inapte.

Avec l'entrée en vigueur de la , les mesures de protection sont judiciarisées et modulées en fonction de l'inaptitude. À partir de ce moment, les droits de la personne priment. C'est dorénavant l'inaptitude à décider pour soi-même qui est prise en compte, et non la maladie mentale. Deux nouvelles mesures de protection sont créées : la tutelle au majeur et le mandat de protection. Les évaluations médicale et psychosociale deviennent obligatoires pour déclarer une personne inapte. 2015-2018 : Les pratiques sont modernisées afin de favoriser une meilleure prise en compte de la volonté des personnes représentées et une plus grande implication de la famille dans les mesures de protection.

Les pratiques sont modernisées afin de favoriser une meilleure prise en compte de la volonté des personnes représentées et une plus grande implication de la famille dans les mesures de protection. 2022 : Entrée en vigueur de la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité : les curatelles sont remplacées par des tutelles. Les tutelles sont modulées pour favoriser l'autonomie de la personne en tenant compte de ses volontés et préférences. Création de la mesure d'assistance et de la représentation temporaire.

