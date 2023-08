La curatrice publique du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour sa tournée des régions

ROUYN-NORANDA, QC, le 9 août 2023 /CNW/ - La curatrice publique du Québec, Me Julie Baillargeon-Lavergne, est de passage en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de sa tournée régionale. Des rencontres avec des personnes sous tutelle publique et des représentants du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue et de diverses ressources sur le terrain figurent à son agenda.

Cette tournée, qui s'est déjà arrêtée dans les régions de Montréal et de l'Estrie, vise trois objectifs, soit d'aller à la rencontre des personnes sous tutelle publique dans leur milieu de vie, de consolider les liens avec les différents partenaires, notamment le réseau de la santé et des services sociaux, et de mieux faire connaître le rôle de l'organisme à la population.

Me Baillargeon-Lavergne effectue sa première tournée régionale depuis son entrée en fonction en 2022. Le curateur public adjoint, M. Owen-John Peate, de même que des représentants de la Direction territoriale Nord accompagnent la curatrice publique.

Au cours de la journée, la curatrice publique se rendra à l'Hôpital en santé mentale de Malartic ainsi qu'à la ressource intermédiaire La Maisonnée, également située à Malartic, qui est le milieu de vie d'une dizaine de personnes représentées par le Curateur public. Me Baillargeon-Lavergne visitera ensuite le Centre d'amitié autochtone ainsi que le Poste de police communautaire mixte autochtone, tous deux situés à Val-d'Or.

Dans la région sociosanitaire de l'Abitibi-Témiscamingue, en date du 31 mars 2023, 289 personnes étaient représentées légalement par le Curateur public. Les deux tiers de ces personnes ont une ressource d'hébergement du réseau public comme milieu de vie. La principale cause d'inaptitude est la déficience intellectuelle (39 %), suivie par la maladie mentale (33 %).

La tournée de la curatrice publique se terminera la semaine prochaine dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Tout au long de cette tournée, les rencontres, dans les milieux de vie, des personnes représentées par le Curateur public et de leurs intervenants ont été très enrichissantes. C'est une expérience fondamentale dans mon rôle de curatrice publique. Les échanges avec nos partenaires, notamment du réseau de la santé, sont aussi très utiles et nous permettent d'encore mieux comprendre nos enjeux respectifs. Nous travaillons tous ensemble pour nous assurer du bien-être de ces personnes. C'est notre mission. »

Me Julie Baillargeon-Lavergne, curatrice publique du Québec

« Le personnel de notre bureau de Rouyn-Noranda et de la Direction territoriale Nord travaille de concert avec plusieurs partenaires sur le territoire, afin de protéger et d'accompagner les personnes en situation de vulnérabilité et leurs proches. Nous sommes à l'écoute de leurs besoins et des enjeux propres à notre région. Nous sommes convaincus que nous avons tous un rôle à jouer pour assurer leur bien-être. La visite de la curatrice démontre l'importance qu'accorde le Curateur public à la protection des personnes sous notre responsabilité et au travail des équipes sur le terrain. »

Julie Roy, directrice par intérim de la Direction territoriale Nord

Le Curateur public veille à la protection des personnes inaptes. Il le fait dans leur intérêt, le respect de leurs droits, en sauvegardant leur autonomie et en tenant compte de leurs volontés et préférences. Il exerce son rôle en collaboration avec les familles et les proches ainsi que de nombreux partenaires.

Lorsqu'il est nommé tuteur d'une personne par le tribunal, le Curateur public veille à son bien-être et à la préservation de son autonomie, gère son patrimoine et, en général, assure l'exercice de ses droits civils. Le Curateur public est le représentant légal de près de 13 000 personnes au Québec.

