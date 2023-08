La curatrice publique du Québec conclut sa tournée régionale au Saguenay-Lac-Saint-Jean

CHICOUTIMI, QC, le 16 août 2023 /CNW/ - La curatrice publique du Québec, Me Julie Baillargeon-Lavergne, est de passage aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre de sa tournée régionale. Des rencontres avec des personnes sous tutelle publique et des intervenants de diverses ressources sur le terrain figurent à son agenda.

Cette tournée vise trois objectifs, soit d'aller à la rencontre des personnes sous tutelle publique dans leur milieu de vie, de consolider les liens avec les différents partenaires et de mieux faire connaître le rôle de l'organisme à la population.

Me Baillargeon-Lavergne effectue sa première tournée régionale depuis son entrée en fonction en 2022. Le curateur public adjoint, M. Owen-John Peate, de même que des représentants de la Direction territoriale Est accompagnent la curatrice publique.

La curatrice publique passera la journée à Chicoutimi et s'arrêtera à la ressource de type familial Nicole Jean, à la Maison d'accueil pour sans-abri ainsi qu'à la Résidence à assistance continue de transition Delage. Ces trois milieux de vie comptent près d'une dizaine de personnes sous tutelle publique parmi leurs usagers.

Dans la région sociosanitaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en date du 31 mars 2023, 502 personnes étaient représentées légalement par le Curateur public. La moitié de ces personnes a une ressource d'hébergement du réseau public comme milieu de vie. La principale cause d'inaptitude est la déficience intellectuelle (43 %), suivie par la maladie mentale (35 %).

La tournée régionale de la curatrice publique, amorcée le mois dernier, prend fin aujourd'hui, après un passage dans les régions de Montréal, de l'Estrie et de l'Abitibi-Témiscamingue.

Citations

« Cette tournée est un exercice essentiel dans le cadre de mes fonctions. Les rencontres avec des personnes représentées par le Curateur public, dans les milieux de vie, ainsi qu'avec leurs intervenants ont été très enrichissantes. Les échanges avec les gens sur le terrain sont très utiles et nous permettent d'encore mieux comprendre nos enjeux respectifs. Nous travaillons tous ensemble pour nous assurer du bien-être de ces personnes. C'est notre mission. »

Me Julie Baillargeon-Lavergne, curatrice publique du Québec

« Cette visite envoie un message fort quant à l'importance qu'accorde le Curateur public à la protection des personnes sous notre responsabilité et au travail des équipes sur le terrain. Le personnel de notre bureau de Saguenay et de la Direction territoriale Est travaille quotidiennement en collaboration avec plusieurs acteurs sur le territoire, afin de protéger et d'accompagner les personnes en situation de vulnérabilité ainsi que leurs proches. Notre organisation est à l'écoute des besoins, qui sont grandissants, et des enjeux, et c'est en échangeant avec les partenaires et les personnes elles-mêmes que nous trouvons des solutions. »

Simon Turcotte, directeur de la Direction territoriale Est

Faits saillants :

Le Curateur public veille à la protection des personnes inaptes. Il le fait dans leur intérêt, le respect de leurs droits, en sauvegardant leur autonomie et en tenant compte de leurs volontés et préférences. Il exerce son rôle en collaboration avec les familles et les proches ainsi que de nombreux partenaires.

Lorsqu'il est nommé tuteur d'une personne par le tribunal, le Curateur public veille à son bien-être et à la préservation de son autonomie, gère son patrimoine et, en général, assure l'exercice de ses droits civils. Le Curateur public est le représentant légal de près de 13 000 personnes au Québec.

