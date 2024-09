MONTRÉAL, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Pour la deuxième année consécutive, la Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC), grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec, est fière de faire entendre la voix du milieu culturel lors de l'événement ALL IN, le « plus grand événement en intelligence artificielle au Canada », qui se déroulera à Montréal les 11 et 12 septembre 2024, à l'initiative de l'écosystème canadien de l'IA. La CDEC, qui représente plus de 350 000 créateurs et créatrices et près de 3 000 entreprises culturelles à travers le Québec et le Canada, y organise le 12 septembre une conférence et une table-ronde afin de stimuler des réflexions sur les solutions à mettre en place rapidement pour soutenir une innovation respectueuse des créateurs, créatrices et ayants droit.

« Au Canada, des chantiers cruciaux pour la protection des créateurs et créatrices en lien avec les développements de l'IA générative sont en cours, pensons au projet de loi C-27 ou encore aux récentes consultations tenues par le gouvernement concernant notre Loi sur le droit d'auteur., a déclaré Margaret McGuffin, présidente et directrice générale des Éditeurs en musique au Canada (MPC), panéliste et membre du conseil d'administration de la CDEC. Il est essentiel d'agir pour garantir un développement de l'IA générative qui exige le consentement et la rémunération des ayants droit et impose des obligations de transparence à aux entreprises. »

La programmation de la CDEC dans le cadre de ALL IN se déclinera en deux temps.

D'abord, Neil Thompson, directeur du projet de recherche FutureTech au Laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle du Massachusetts Institute of Technology (MIT), présentera le AI Risk Repository, une base de données répertoriant plus de 700 risques liés à l'intelligence artificielle (IA), incluant des risques ayant un impact sur la culture.

Enfin, une table ronde intitulée "IA et culture : perspectives européennes, canadiennes et québécoises" permettra d'explorer les liens entre la réglementation européenne récente sur l'IA et les initiatives comparables en cours au Canada. Cet échange enrichissant réunira Margaret McGuffin (Music Publishers Canada), Marc du Moulin (European Composer & Songwriter Alliance), et Moridja Kitenge-Banza (artiste visuel et président de Culture Montréal), sera animé par Chloé Sondervorst (CBC/Radio-Canada). La table ronde mettra en lumière les enjeux culturels, créatifs et législatifs déterminants pour l'avenir.

À propos de la CDEC (cdec-cdce.org/fr/)

La Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC) regroupe les principales organisations professionnelles francophones et anglophones du secteur culturel au Canada. Elle est composée de quarante-neuf organisations qui représentent collectivement les intérêts de plus de 350 000 créateurs et professionnels et près de 3 000 entreprises des secteurs du livre, du cinéma, de la télévision, des nouveaux médias, de la musique, des arts du spectacle et des arts visuels. La CDEC intervient principalement pour s'assurer que les biens et services culturels sont exclus des négociations commerciales et que la diversité des expressions culturelles est présente dans l'environnement numérique.

