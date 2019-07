La CSQ : une voix importante au sein de l'Internationale de l'Éducation

MONTRÉAL, le 25 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) se réjouit de l'élection de sa directrice générale, Marjolaine Perreault, au Bureau exécutif de l'Internationale de l'Éducation (IE) lors du 8e Congrès de l'organisation internationale à Bangkok.

La CSQ est honorée que le Congrès mondial ait reconnu l'apport et le travail de la Centrale et de ses affiliés au sein de l'IE, ainsi que leurs efforts à lutter pour le droit à une éducation publique de qualité. Par cette élection, les membres ont aussi reconnu l'importance d'une forte présence francophone au sein de l'IE.

« Les défis des personnels de l'éducation, enseignant, de soutien, professionnel et de la petite enfance, sont les mêmes partout sur la planète : une meilleure reconnaissance, davantage de ressources, plus d'autonomie. Notre représentante saura bâtir des ponts avec nos collègues à l'international et partager notre expertise de l'éducation, de la petite enfance à l'université », se réjouit Sonia Ethier, présidente de la CSQ.

La CSQ : active sur plusieurs fronts

Durant ce congrès, la CSQ a défendu plusieurs résolutions : la reconnaissance du personnel de soutien à l'éducation; l'avenir de la profession enseignante dans un contexte de développement de l'intelligence artificielle; la petite enfance; l'élimination des formes de harcèlement et de violence sexuelle dans le milieu de l'éducation; la liberté académique en enseignement supérieur ainsi qu'une résolution contre la commercialisation des objectifs de développement durable.

« Le travail de l'IE est primordial, de la lutte contre le travail des enfants aux représentations du personnel de l'éducation dans les forums internationaux en passant par la solidarité syndicale internationale; les combats auxquels la CSQ participe au sein de l'IE sont justes et importants, et je suis fière d'y contribuer », affirme Marjolaine Perreault.

Depuis son affiliation avec l'Internationale de l'Éducation en 1995, la CSQ n'a eu de cesse de militer activement pour prioriser l'éducation dans les politiques de nos gouvernements, pour lutter contre la privatisation et la sous-traitance et pour développer une éducation plus juste et plus accessible, partout dans le monde.

À propos de l'Internationale de l'Éducation

Représentant plus de 30 millions d'employées et employés de l'éducation, par le biais de 400 organisations réparties dans 171 pays et territoires à travers le monde, l'Internationale de l'Éducation est la voix des employées et employés de l'éducation à travers le monde.

Site Web : ei-ie.org

Twitter: @eduint

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 font partie du personnel de l'éducation. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

