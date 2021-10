La CSQ salue l'initiative du gouvernement - Petite enfance : 1 000 places réservées aux Premières Nations et aux Inuits

MONTRÉAL, le 25 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) accueille positivement l'annonce faite aujourd'hui concernant les 1 000 places réservées aux Premières Nations et aux Inuits.

Parmi les différents éléments de cette annonce, la CSQ trouve intéressant le fait que les projets émaneront des communautés, que le ministère de la Famille offrira de l'accompagnement auprès des communautés pour les aider à soumettre des projets et que le cadre législatif sera adapté aux spécificités culturelles des communautés.

« La raison d'être de notre réseau public de services éducatifs en CPE et en milieu familial est d'assurer une meilleure égalité des chances pour toutes et tous. Évidemment, il reste du chemin à faire, mais cette annonce constitue tout de même une bonne nouvelle pour les familles des communautés autochtones », d'indiquer Line Camerlain, vice-présidente de la CSQ.

« Il est essentiel que les besoins spécifiques des différentes communautés autochtones soient pris en compte. À ce chapitre, pour les enfants, les familles, les femmes, pour l'accès à la formation et au marché du travail, il s'agit donc d'un pas dans la bonne direction », ajoute-t-elle.

Soulignons toutefois que, dans les différentes communautés comme partout ailleurs au Québec, la pénurie de personnel demeure bien réelle. Le défi consistera à s'assurer qu'il y ait suffisamment de personnel pour garantir les services aux enfants. Impossible donc de passer sous silence toute l'importance du rehaussement salarial et des conditions de travail du personnel du réseau pour permettre le déploiement de cette initiative.

Cette annonce contribuera assurément à l'amélioration des conditions de vie de plusieurs familles de toutes les communautés, à la grandeur du Québec.

