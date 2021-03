La CSQ lance la campagne publicitaire Ça nous regarde tous, faut que ça change maintenant!

MONTRÉAL, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Devant l'immobilisme du gouvernement du Québec à l'endroit de nos revendications et afin de sensibiliser la population au manque de ressources en santé, en éducation, dans les cégeps et à la formation aux adultes, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a lancé une vaste campagne publicitaire intitulée Ça nous regarde tous, faut que ça change maintenant!

La campagne publicitaire, qui s'articule autour des quatre grands secteurs présentement en négociation, a pour objectif de sensibiliser et d'interpeller le grand public sur l'importance des services à la population.

La campagne est diffusée depuis le 29 mars 2021 sur les réseaux de télévision, et ce, durant six semaines. Les réseaux de nouvelles en continu sont également mis à profit avec LCN et RDI, afin que la campagne soit « collée sur l'actualité ».

L'objectif de la campagne est d'interpeller positivement le plus grand nombre de personnes possible. En ce sens, quatre publicités télévisuelles de 15 secondes ont été produites d'après ces idées :

Une fillette met en lumière les problèmes importants d'épuisement professionnel chez le personnel de l'éducation (lien de visionnement);

Une femme enceinte se questionne sur l'état futur du réseau de la santé ( lien de visionnement );

); Un cégépien en difficulté réclame des ressources d'aide pour le soutenir (lien de visionnement);

Une femme dont le conjoint retourne aux études s'interroge sur les ressources allouées à la formation aux adultes (lien de visionnement).

Les quatre publicités interpellent directement le premier ministre du Québec, François Legault, en lui demandant ce qu'il peut faire pour régler la situation, parce que « ça nous regarde tous ». La thématique de la négociation de la CSQ « Faut que ça change maintenant! » apparaît en surimpression.

Afin d'obtenir une grande portée, des publicités ont aussi été produites en format de 30 secondes, en français comme en anglais, pour la radio commerciale et la radio communautaire.

Les publicités télévisées et radiophoniques sont diffusées à la grandeur du Québec dans les principales chaînes de Radio-Canada, de Québecor, de Bell Média et de Cogeco.

Appel à l'action

Nous vous invitons dès maintenant à diffuser les outils en appui à la campagne disponibles sur le site Web negociation.lacsq.org/ca-nous-regarde-tous/.

