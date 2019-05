La CSQ fière partenaire de la Fête nationale du Québec à Montréal

MONTRÉAL, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est heureuse et fière de s'associer, une fois de plus, cette année aux festivités de la Fête nationale du Québec à Montréal qui se dérouleront sous le thème « Un monde de traditions ».

Pour la présidente de la CSQ, Sonia Ethier, le thème choisi pour cette 185e édition est inspirant et nous rappelle cette belle diversité qui fait la richesse du Québec.

« Cette société unique qu'est le Québec d'aujourd'hui a été façonnée par nos multiples traditions, dont celles des Premières nations, et ce n'est pas fini. Le Québec est une société vivante qui va continuer d'être transformée par les traditions de celles et ceux qui y habitent, mais également par les futurs arrivants qui viendront à leur tour enrichir leur terre d'accueil », explique Sonia Ethier.

Une histoire commune qui nous est chère

La présidente de la CSQ rappelle que si le Québec est un monde de traditions c'est parce que l'accueil, l'ouverture et la générosité ont toujours été au cœur des valeurs fondamentales de celles et de ceux qui y vivent.

« Nous pouvons être fiers de notre langue et de notre culture auxquelles nous sommes demeurés attachés et que nous avons su transmettre de génération en génération, malgré les défis que nous avons dû relever en cours de route. Les Québécoises et Québécois ont bien raison d'être fiers de ce qu'ils ont accompli et de ce qu'ils sont devenus et j'espère que nous serons nombreux à célébrer notre Fête nationale encore une fois cette année. Bonne Fête nationale! », conclut Sonia Ethier.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 125 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

