La CSN salue l'investissement en transport collectif, avec des bémols

MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - L'entente Ottawa-Québec sur le financement du transport collectif et sur les infrastructures était attendue et c'est une bonne nouvelle, mais plusieurs points d'incertitude demeurent.

« Il était temps que le fédéral et le gouvernement du Québec s'entendent pour mieux financer le transport collectif. Il est urgent d'investir davantage tant pour développer de nouveaux projets que pour entretenir les infrastructures existantes », a commenté la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Au programme de son congrès tenu la semaine dernière, la CSN a présenté aux délégué-es une proposition pour que le transport collectif soit un enjeu syndical stratégique.

Plusieurs zones d'ombre

« Il faudra bien entendu voir comment se concrétisent ces annonces sur le terrain et s'assurer de maximiser les retombées de fabrication au Québec tout en conservant notre expertise au sein des sociétés de transport concernées », ajoute la présidente de la CSN.

Plusieurs investissements, certains urgents, ne font toutefois pas partie de l'annonce d'aujourd'hui. On ne sait toujours pas, par exemple, si des sommes seront consacrées au renouvellement des trains AZUR de Montréal ou au développement de plusieurs autres projets de transport collectif au Québec. Seuls le tramway de Québec, la ligne bleue du métro de Montréal et le tramway de Gatineau ont été nommés explicitement dans l'annonce.

On n'a pas parlé du déficit d'entretien dans le métro de Montréal qui tient à peine debout et où l'accessibilité universelle tarde à venir. Il n'est pas clair par ailleurs si l'expertise interne des sociétés de transport sera sollicitée ou si on misera plutôt sur des partenariats public-privé, lesquels nous privent de notre expertise collective et augmentent les risques de dépassement de coûts.

Encore insuffisant

L'annonce d'aujourd'hui ne portait pas que sur le transport collectif, mais aussi sur le financement de plusieurs autres infrastructures par le truchement du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Pour la partie des infrastructures municipales, les fonds demeurent insuffisants face aux immenses besoins. Le fonds fédéral qui est consacré aux infrastructures municipales est de 51 G$ pour l'ensemble du pays. Or, le déficit d'entretien des infrastructures municipales, au Québec seulement, est évalué à 50 G$. Soulignons par ailleurs que le Fonds pour bâtir des collectivités fortes pourrait financer des projets qui ne sont pas spécifiquement municipaux, comme des hôpitaux.

« Les sommes promises aujourd'hui pour le transport et les infrastructures marquent un pas dans la bonne direction, mais les besoins sont évidemment beaucoup plus grands », conclut Caroline Senneville.

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 350 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Thierry Larivière, conseiller en communication de la CSN, 514-966-4380 ; [email protected]