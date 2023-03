La CSD Construction lance une campagne de prévention du harcèlement psychologique et sexuel dans le milieu de la construction

MONTRÉAL, le 8 mars 2023 /CNW/ - La CSD Construction lance la campagne « Le harcèlement psychologique et sexuel dans l'industrie de la construction : On peut toujours faire mieux ! ». Pour le syndicat, en plus de rendre les chantiers plus sécuritaires, cette campagne contribuerait à favoriser l'entrée et la rétention des femmes dans l'industrie de la construction.

Le principal objectif de la campagne est de sensibiliser, d'informer et d'outiller les travailleuses et travailleurs de la construction, membres de la CSD Construction, sur le harcèlement sexuel et psychologique au travail, en plus de doter le personnel de la CSD Construction de nouveaux outils pour faire face à ces situations.

« Il s'agit pour nous d'un chantier qui est prioritaire. On doit mettre en place les bons outils pour s'assurer d'avoir des milieux de travail qui sont sécuritaires et sans violence psychologique et sexuelle », résume le président de la CSD Construction, Carl Dufour.

Le syndicat prévoit lancer dans les prochains mois un coffre à outil numérique qui sera disponible sur son site internet en plus d'une campagne sur les médias sociaux sous format de capsules vidéo. En plus d'une campagne de visibilité, le syndicat va doter son équipe de nouveaux outils pour mieux agir contre sur le harcèlement psychologique et sexuel pour qu'elle développe une expertise pour mieux reconnaître et prévenir les situations problématiques dans les milieux de travail.

« Avec notre campagne, nous voulons que les travailleuses et travailleurs de la construction arrivent à reconnaître les situations problématiques sur les chantiers et soient encore mieux soutenu·es par notre personnel conseiller. Nous avons l'intention de continuer d'agir activement dans le milieu de la construction pour prévenir le harcèlement sur les chantiers en intervenant auprès de nos membres et des employeurs. Même si les choses se sont améliorées pour les femmes dans l'industrie dans les dernières années, on peut toujours faire mieux ! », conclut Carl Dufour.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la CNESST par son Programme visant la lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail.

