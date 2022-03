La CSAQ salue la volonté du gouvernement d'élargir le champ de pratique des paramédics

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Corporation des services d'ambulance du Québec (CSAQ) se réjouit que le gouvernement du Québec s'engage à moderniser les services préhospitaliers en accordant plus d'autonomie aux techniciens ambulanciers paramédics.

« Quand on sait que la majorité des appels d'urgence sont des appels de basse priorité, le ministre Dubé a raison de vouloir compter sur la contribution des paramédics pour améliorer l'accès à la première ligne en élargissant leur rôle », précise le Dr Sébastien Toussaint, président de la CSAQ.

Offrir des solutions de rechange à l'urgence

Les paramédics peuvent et doivent contribuer au désengorgement des urgences. La paramédecine communautaire en est un bel exemple : pour des cas de basse priorité, les paramédics se rendent directement chez un patient pour évaluer son état avec une infirmière à distance, puis coordonnent les soins appropriés en collaboration avec une équipe multidisciplinaire qui assure le suivi.

« Ces visites peuvent constituer une solution de rechange sensée pour les répartiteurs du 811 et du 911 qui se voient trop souvent obligés de suggérer une visite à l'urgence, faute d'alternatives », explique Dr Toussaint.

La CSAQ ajoute qu'il faudra également que l'on permette aux paramédics de transporter des patients ailleurs qu'à l'urgence, comme en GMF, une possibilité qui n'est pas actuellement permise dans la réglementation et qui n'aide en rien le débordement des urgences.

Prendre soin des patients à domicile

Les paramédics pourraient également être mis à contribution pour visiter les patients qui sortent de l'hôpital et dont la condition présente un risque plus élevé de ré-hospitalisation.

« En collaboration avec l'équipe soignante, les paramédics pourront identifier les risques et s'assurer que la condition du patient s'améliore comme il se doit, ajoute Dr Toussaint. De telles initiatives devraient être largement déployées, notamment en région en convertissant des équipes de faction en équipes à l'heure pour mieux appuyer les soins à domicile. »

Le privé en santé génère l'innovation

Le ministre entend faire plus de place au privé en santé. Les services préhospitaliers d'urgence au Québec sont le meilleur exemple de cette réussite. Les entreprises pourraient assurément être encore mieux mises à contribution comme pour la formation et l'inspection des défibrillateurs externes automatisés et le transport non médical.

