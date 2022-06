La CSAQ salue la nouvelle Politique gouvernementale sur le préhospitalier d'urgence

BÉCANCOUR, QC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les entreprises ambulancières membres de la Corporation des services d'ambulance du Québec (CSAQ), qui offrent les services préhospitaliers d'urgence à l'extérieur de Montréal et de Laval, ont tenu aujourd'hui à saluer la nouvelle Politique gouvernementale sur les soins préhospitaliers d'urgence dévoilée par le ministre Christian Dubé.

« Cette politique était attendue et met la table à une utilisation plus pertinente de l'expertise des paramédics. De plus, elle ouvre la porte à une collaboration beaucoup plus proactive entre le gouvernement et les entreprises ambulancières qui ont été les porte-étendards des projets ayant permis de transformer aujourd'hui le visage des soins préhospitaliers d'urgence québécois », a souligné le président de la CSAQ, le Dr Sébastien Toussaint.

D'ailleurs la transformation d'horaires de faction en horaires à l'heure permettra d'encore mieux assurer la couverture du territoire. Il s'agit d'une décision qui était attendue et que les entreprises et les paramédics saluent.

Paramédecine communautaire : une nécessité

À l'heure où l'accès à un professionnel de la santé est ardu pour les Québécois, les entreprises ambulancières ont pris l'initiative de développer des projets pilotes de paramédecine communautaire avec la collaboration de gestionnaires d'établissements de santé qui ont su sortir des sentiers battus.

« Le succès de ces projets est probant et démontre que lorsqu'on sort des cadres convenus, c'est le service à la population qui s'améliore. Des paramédics communautaires ont ainsi multiplié les visites à domicile et ont pu intervenir en faisant le pont avec les services à domicile des patients leur évitant un transport à l'urgence et les heures d'attente qui s'y rattachent », a jouté Dr Toussaint.

Une grande étape reste à franchir, soit la création d'un ordre professionnel pour les paramédics. Bien que cette étape soit discutée depuis plusieurs années, les partenaires du préhospitalier demeurent impatients de connaître l'échéancier que s'est donné le ministre pour la réalisation de cet objectif.

Décentralisation pour une meilleure efficacité opérationnelle

Les services préhospitaliers d'urgence gagneraient en efficacité si le projet de décentralisation amorcé pour les soins de santé généraux et spécialisés incluait notre secteur. La détermination des paramètres contractuels doit être convenu au ministère de la Santé, mais la gestion opérationnelle doit véritablement se rapprocher du terrain en s'ancrant dans les Centres de communication santé (CCS). Une révision en profondeur de la gouvernance des services préhospitaliers d'urgence est absolument nécessaire puisqu'actuellement, les autorités se privent de données de gestion cruciales qui sont dans les CCS. Les nombreux échelons administratifs entre le ministère de la Santé et les centres intégrés pour déployer des solutions imposent une lourdeur qui prive la population de services adaptés à leurs besoins.

Il est nécessaire de rappeler que l'expertise opérationnelle des entreprises ambulancières est démontrée. Au Québec, leur performance permet d'atteindre un taux de survie équivalent et même meilleur par rapport aux services préhospitaliers d'urgence les plus performants dans le monde. On enregistre également, auprès de la population québécoise, un taux de satisfaction de la qualité du service de 97%, selon un sondage de la firme Léger de février 2020. « La qualité des soins préhospitaliers d'urgence québécois place notre province parmi les leaders en Amérique du Nord. Cette réussite appartient aux paramédics ainsi qu'aux entreprises qui ont une agilité et une expertise opérationnelles sur laquelle le gouvernement doit miser davantage », a rappelé Dr Toussaint.

Miser sur l'intervention citoyenne avec les DEA

La Politique mise sur un déploiement des défibrillateurs externes automatisés (DEA) qui permettent de débuter la réanimation d'un patient en arrêt cardiaque. Les entreprises ont déjà maintes fois offert leur collaboration pour participer à l'inspection des DEA et la formation de la population et elle le réitère aujourd'hui au ministre Dubé. Les entreprises ont une présence communautaire enviable dans leurs milieux, elles ont tissé des liens étroits en plus d'offrir déjà des formations.

À propos de la CSAQ

La Corporation des services d'ambulance du Québec (CSAQ) regroupe la majorité des entreprises privées, coopératives de services d'ambulances et organismes à but non lucratif effectuant des transports ambulanciers à l'extérieur de Montréal et de Laval. La mission de la CSAQ consiste à assurer la représentation des intérêts de ses membres auprès de toutes les instances appropriées, de développer et promouvoir les services préhospitaliers d'urgence et la qualité de soins à la population.

