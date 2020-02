La Croix-Rouge canadienne assistera les personnes rapatriées à la Base des Forces canadiennes de Trenton

Les efforts visent d'abord à répondre aux besoins immédiats

TORONTO, le 6 févr. 2020 /CNW/ - La Croix-Rouge canadienne apportera un soutien aux Canadiens qui seront rapatriés, ce 7 février, par avion affrété par le gouvernement du Canada et seront logés à la Base des Forces canadiennes de Trenton. La Croix-Rouge collabore avec le gouvernement du Canada pour répondre aux besoins immédiats de ces personnes dès leur arrivée et tout au long de leur séjour sur la base.

La Croix-Rouge assurera l'inscription et l'accueil, offrira des services d'information, effectuera l'évaluation des besoins et distribuera des trousses d'hygiène, des vêtements et d'autres articles de soins personnels pour venir en aide aux personnes qui se préparent à vivre en isolement pendant 14 jours dans les locaux de la Base des Forces canadiennes Trenton.

LA SITUATION EN BREF

La Croix-Rouge procédera à l'inscription et à l'évaluation des besoins des personnes rapatriées dès leur arrivée.

La Croix-Rouge recueillera de l'information pertinente auprès des arrivants et leur assignera une chambre. Dans les heures suivant leur arrivée, elle leur posera également des questions afin d'évaluer leurs besoins immédiats.

La Croix-Rouge coordonnera l'approvisionnement en nourriture ainsi qu'en articles d'hygiène et de soins personnels.

La Croix-Rouge distribuera des repas quotidiens, des trousses d'hygiène, des vêtements chauds et des articles de soins personnels aux personnes qui en ont besoin.

La Croix-Rouge assurera des services de réunification des familles sur demande.

Sur demande, la Croix-Rouge facilitera l'identification et la mise en contact des individus présents à la Base des Forces canadiennes de Trenton ainsi que les services de recherche de proches au Canada et en Chine.

La Croix-Rouge canadienne est bien placée pour offrir de l'aide aux personnes qui reviennent au Canada en raison de situations d'urgence. Elle possède une grande expérience en matière d'aide humanitaire lors d'arrivées massives au Canada. Par exemple, la Croix-Rouge canadienne a participé à l'accueil de réfugiés fuyant le conflit au Kosovo en 1999, et, plus récemment, lors des opérations de rapatriement à la suite de la guerre du Liban en 2006 et du tremblement de terre en Haïti en 2010, ainsi que lors de l'arrivée en Colombie-Britannique de migrants sri lankais à bord du navire MV Sun Sea en 2010.

CITATIONS

« La Croix-Rouge canadienne s'engage à appuyer les personnes rapatriées et leur famille pendant cette période d'isolement. Je suis très reconnaissant du dévouement dont font preuve nos employés, nos bénévoles ainsi que nos délégués en santé mondiale, qui travaillent sans relâche pour répondre aux besoins de ceux et celles qui rentrent au Canada. »

- Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

@CroixRouge_Qc | facebook.com/CroixRougeQuebec | croixrouge.ca/blogue

Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : [email protected] ou 1 800 418-1111

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici au pays ou à l'étranger, la Croix-Rouge s'assure d'être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 190 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a comme mission d'améliorer les conditions d'existence des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de l'humanité au Canada et partout dans le monde.

SOURCE Croix-Rouge canadienne

Renseignements: LIGNES DE RELATIONS AVEC LES MÉDIAS: En anglais : 1 877 599-9602; En français : 1 888 418-9111

Liens connexes

www.redcross.ca