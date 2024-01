La croissance stratégique de CAM Mécanique continue avec CAM Mécanique Tuyauterie!

BLAINVILLE, QC, le 15 janv. 2024 /CNW/ - CAM Mécanique Inc., une entreprise réputée pour la qualité de ses services d'installation et de coordination de conduits et équipements de chauffage, ventilation et air climatisé (CVAC) élargit son offre de services grâce à la mise sur pied de CAM Mécanique Tuyauterie Inc., une entreprise spécialisée dans la tuyauterie des secteurs commercial, institutionnel, industriel léger, industriel lourd ainsi que pour la maintenance et l'entretien. Ce vent de changement s'accompagne d'une nouvelle identité visuelle moderne et réfléchie.

Cette stratégie de croissance s'aligne avec l'expertise, la qualité du travail et l'excellente réputation de l'entreprise, tout en mettant en lumière les employés(es) hautement qualifiés(es) grâce à qui le succès de tous les projets est possible.

La mission de CAM Mécanique Tuyauterie Inc. est d'offrir à ses clients(es) un travail d'une qualité exceptionnelle, et ce, sans jamais négliger l'aspect santé et sécurité. La formation et le soutien technique des employés(es) sont sans contredit au cœur des opérations de l'entreprise.

« CAM Mécanique Inc. a connu une croissance fulgurante dans les dernières années et c'est dans cette même optique que nous avons décidé d'ajouter cette gamme de services, ce qui vient diversifier notre offre et renforcer notre positionnement stratégique dans l'industrie », a déclaré Bobby Bélanger, président de CAM Mécanique Inc.

« J'ai toujours voulu m'associer à une entreprise du calibre de CAM Mécanique Inc. » affirme Steve Farha, président de CAM Mécanique Tuyauterie Inc. « Ayant occupé plusieurs rôles dans ma carrière en plomberie et chauffage (estimateur, gérant de projet, contremaître et plus encore), j'ai développé la fibre entrepreneuriale, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai acquis toute l'expérience nécessaire pour aller au prochain niveau ».

À propos de CAM Mécanique Tuyauterie Inc.

Les principes fondamentaux qui permettent à CAM Mécanique Tuyauterie Inc. d'avoir d'aussi bons clients et une excellente réputation sont d'effectuer un travail de qualité dans les délais demandés et de transiger de façon juste et honnête. Dans ce cadre de ses activités, CAM Mécanique Tuyauterie Inc. offre les services suivants :

Climatisation et chauffage;

Traitement des eaux, installation de refroidisseurs et tours d'eau;

Soudure;

Experts-conseils;

Piquetage en charge;

Tuyauterie;

Mécanique;

Arrêt d'usine;

Fabrication en atelier;

Maintenance préventive et réparations d'urgence.

SOURCE CAM Mécanique

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Sandrine Leblanc, directrice ressources humaines [email protected]