CAM Mécanique Inc. annonce l'acquisition de Les Entreprises Contrôle-Air Inc. pour mieux répondre aux besoins du marché

BLAINVILLE, QC, le 17 juill. 2024 /CNW/ - CAM Mécanique Inc., une entreprise réputée pour la qualité de ses services d'installation et de coordination de conduits et équipements de chauffage, ventilation et air climatisé (CVAC) est fière d'annoncer l'acquisition récente de Les Entreprises Contrôle-Air Inc. Cette démarche stratégique permet à l'entreprise de répondre à la demande croissante du marché et de renforcer sa position en tant que leader du secteur.

Les Entreprises Contrôle-Air Inc. auparavant dirigées par Serge Hémond, jouissent d'une solide réputation grâce à leur engagement, leur expertise et leur excellent service à la clientèle qui ont toujours été au cœur des opérations et des décisions. Cette acquisition permet à CAM Mécanique Inc. d'unir ses forces avec Les Entreprises Contrôle-Air Inc. afin de proposer des solutions plus complètes et plus performantes à sa clientèle.

« Je suis très fier et honoré d'avoir le privilège de me joindre à l'équipe de CAM Mécanique Inc. Notre fusion a eu pour effet d'étendre nos expertises communes afin d'apporter encore plus à notre clientèle. Offrir un service étendu des plus rigoureux, c'est essentiel pour nous », a mentionné Serge Hémond, maintenant chargé de projets et estimateur chez CAM Mécanique Inc.

« Nous sommes très fiers et fébriles d'acquérir l'expérience de Les Entreprises Contrôle-Air Inc., car une fois jumelée avec notre équipe, nous occuperons encore plus une place de choix dans l'industrie, tel que nous le faisons déjà », a déclaré Bobby Bélanger, président de chez CAM Mécanique Inc.

À propos

Grâce à l'acquisition de Les Entreprises Contrôle-Air Inc., CAM Mécanique Inc. peut maintenant offrir, en complémentarité avec ses services :

Le service et l'entretien d'unités HVAC, de compensateurs d'air, et d'unités à feu indirect.

d'unités HVAC, de compensateurs d'air, et d'unités à feu indirect. Le service d'équipements de procédé, incluant tous types d'unités de ventilation industrielle, de contrôle de l'humidité, de refroidissement et de déshumidification.

Au fil des ans, Les Entreprises Contrôle-Air Inc. ont su se démarquer dans les domaines suivants :

Les cabines de peinture et les séchoirs de tout type et de tout fabricant, y compris la conception d'équipements pour séchoir.

La conception de panneaux de commande sur mesure adaptés aux besoins spécifiques des clients.

La modernisation de panneaux de commande, y compris l'intégration de PLC/HMI pour mettre à niveau les commandes des équipements de procédé.

