Des experts mondiaux se réuniront avec les membres de la Coalition pour un avenir meilleur au Sommet d'Ottawa les 27 et 28 octobre.

OTTAWA, ON, le 19 oct. 2021 /CNW/ - Selon un récent sondage, plus de 100 organisations représentant divers milieux et perspectives conviennent que le Canada doit se doter de toute urgence d'une vision économique ambitieuse à long terme et d'un plan pour la réaliser.

La Coalition pour un avenir meilleur, coprésidée par les anciennes ministres fédérales Anne McLellan et Lisa Raitt, réunit un large éventail de dirigeants canadiens et d'organisations canadiennes de premier plan, notamment des dirigeants communautaires et des jeunes, des ONG environnementales, des groupes autochtones et des chefs d'entreprise de partout au pays. Au cours des deux derniers mois, les membres de la Coalition ont pris part à une série de tables rondes, de discussions informelles et répondu à un sondage conçu pour orienter le travail et les efforts de sensibilisation de la Coalition.

Le sondage a révélé que 97 % des membres de la Coalition soutiennent une vision économique ambitieuse pour le Canada axée sur trois priorités :

1. La croissance économique et l'emploi

2. La réduction des inégalités

3. La lutte contre les changements climatiques

« Nos consultations avec les membres de la Coalition ont fait ressortir la nécessité d'un plan ambitieux qui donne la priorité à la croissance économique et à la compétitivité tout en réduisant les inégalités et en prenant des mesures rigoureuses en matière de lutte contre les changements climatiques », a déclaré Anne McLellan.

« Tout au long de ce processus, les membres de la Coalition ont clairement indiqué que tout plan économique doit comporter des mesures permettant de suivre les progrès du Canada et que chacun d'entre nous - les secteurs public, privé et sans but lucratif - soient responsables des résultats obtenus », a ajouté Lisa Raitt.

Les résultats du sondage confirment le besoin d'indicateurs clairs, reconnus internationalement, qui permettent aux décideurs de suivre les progrès du pays en matière de croissance économique, de lutte contre les inégalités et les changements climatiques. La Coalition continuera de discuter de ces enjeux lors du Sommet des 27 et 28 octobre à Ottawa. Le Sommet rassemblera des experts et des intervenants engagés à trouver des solutions pour explorer comment les secteurs public, privé et sans but lucratif du Canada peuvent collaborer pour bâtir un avenir plus prospère, plus inclusif et plus durable.

Pour plus d'informations au sujet des inscriptions pour le Sommet ou comment participer en ligne : cliquez ici. L'inscription est gratuite.

Pour en apprendre davantage au sujet de la Coalition pour un avenir meilleur, consultez les sites https://canadacoalition.ca ou https://coalitioncanadienne.ca.

Les organisations souhaitant se joindre à la Coalition pour un avenir meilleur sont invitées à contacter [email protected] pour plus de détails.

