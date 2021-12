La crise du logement est bien réelle en région, quoi qu'en dise le gouvernement

QUÉBEC, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, a récemment mis en ligne une vidéo dans laquelle elle documente rigoureusement et de façon inédite la crise du logement qui sévit dans sa circonscription, et dont les citoyens et les régions font assurément les frais, malgré ce que peut affirmer le gouvernement de la CAQ.

EN BREF

Cet automne, la députée de Gaspé a parcouru les MRC de la Haute-Gaspésie, de la Côte-de-Gaspé et du Rocher-Percé pour recueillir des témoignages illustrant la dure réalité de la crise du logement.

Le gouvernement ne peut plus nier l'évidence; il doit prendre ses responsabilités et mettre en avant les solutions que proposent les gens du milieu.

« Lors de son passage à Gaspé, en août dernier, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, a affirmé qu'il n'y avait pas de crise du logement en Gaspésie. Or, je l'invite à regarder attentivement la vidéo que je lui ai envoyée personnellement et que j'ai mise en ligne il y a quelques jours; elle se rendra compte que la crise du logement, loin d'être une lubie, est bien réelle, et qu'elle touche particulièrement les régions, dont la Gaspésie », a déclaré Méganne Perry Mélançon.

En effet, cet automne, la députée est allée à la rencontre et a recueilli les témoignages de citoyens, d'employeurs, d'élus et d'intervenants qui constatent ou subissent la crise du logement. Son court documentaire rend compte de leurs difficultés, voire de leur détresse, dans le parcours à obstacles pour trouver un logis qui convienne aux besoins et au budget disponible. « Il y a un manque criant de logements sociaux, et les taux d'inoccupation sont historiquement bas. À Gaspé, par exemple, ce taux est de seulement 1,4 %. À Sainte-Anne-des-Monts, en octobre 2020, il se situait à 0,8 % et à Percé, à 0 %! », a-t-elle illustré.

Ce que la députée a voulu montrer, c'est que derrière cette crise aux multiples facettes, de véritables drames se jouent, et ce, tant à l'échelle des familles qu'à celle de la communauté. « Se loger convenablement est un besoin de base. Lorsqu'on n'y arrive pas, les impacts cumulatifs se font sentir : exode des familles, manque de main‑d'œuvre, développement régional anémique, dévitalisation du territoire, et ainsi de suite. Le gouvernement doit s'occuper du problème, et écouter les solutions qui sont avancées par les gens du milieu. J'ai voulu lui montrer la réalité; la balle est maintenant dans son camp », a conclu Méganne Perry Mélançon.

La vidéo de la députée de Gaspé est disponible en ligne, sur sa page Facebook (bande annonce) et sur YouTube.

