La Crème Contour Visage et Cou Celavive d'USANA se classe parmi les meilleurs produits pour soins de la peau au Canada

TORONTO, le 8 juin 2026 /CNW/ -- USANA Health Sciences, Inc., un chef de file mondial en nutrition cellulaire, a annoncé aujourd'hui que The Beauty Awards Canada a désigné la Crème Contour Visage et Cou Celavive comme l'un des meilleurs produits pour soins de la peau au pays. La Crème Contour Visage et Cou s'est distinguée dans la catégorie de la meilleure crème pour le cou et le décolleté.

USANA’s Celavive Contouring Face & Neck Crème Named Among Canada’s Top Skincare Products USANA Celavive Contouring Face & Neck Crème

« Cette reconnaissance de The Beauty Awards Canada est importante pour notre gamme de soins cutanés Celavive », a déclaré Brent Neidig, directeur commercial d'USANA. « La Crème Contour Visage et Cou a été conçue pour offrir de riches soins cutanés au fondement scientifique novateur et nous sommes ravis de la voir célébrée comme l'un des meilleurs produits de beauté au Canada. »

The Beauty Awards Canada distingue des produits exceptionnels en matière de beauté, de soins de la peau, de bien-être et de soins personnels dans diverses catégories, en mettant en lumière des marques qui offrent innovation, qualité et résultats aux consommateurs. Le programme de prix est présenté sur les plateformes numériques et éditoriales de The Beauty Awards, notamment Chatelaine, Châtelaine, FASHION et HELLO! Canada, qui mettent en valeur les produits tendance, les recommandations d'experts et les chefs de file émergents de l'industrie de la beauté partout au Canada.

« Les exigences dans la catégorie cou et décolleté sont parmi les plus rigoureuses en matière de soins de la peau », a déclaré Deidre Marinelli, éditrice du magazine FASHION. « La peau y est mince, souvent négligée et notoirement difficile à traiter. En notre qualité de plus important programme canadien de prix en matière de beauté, nous avons soumis pendant des mois des centaines de produits inscrits et la Crème Contour Visage et Cou Celavive d'USANA s'est hissée en tête de palmarès. Nous la désignons avec fierté meilleure crème pour le cou et le décolleté de 2026. »

Conçue pour les femmes de 35 ans et plus, la Crème Contour Visage et Cou Celavive aide à repulper, raffermir et lisser visiblement l'apparence de la peau du visage, du cou et du décolleté. Sa formule perfectionnée contient Feminageᴹc, un ingrédient étudié en clinique qui renforce visiblement l'élasticité et la douceur de la peau, ainsi que BioPeptide-CS, Olivol24ᴹc, et de puissants antioxydants pour favoriser une peau d'apparence rajeunie.

La gamme de soins cutanés Celavive d'USANA reflète l'engagement de l'entreprise à allier science et innovation pour aider à nourrir, protéger et raffermir la peau.

Découvrez la gamme primée de produits de soins de la peau Celavive d'USANA sur USANA.com.

À propos d'USANA

USANA offre depuis plus de 30 ans des produits nutritionnels et de style de vie de première qualité. De ses suppléments primés fabriqués dans son usine enregistrée auprès de la FDA à ses produits pour soins cutanés Celavive et produits Healthy Living à la fine pointe de la technologie, USANA s'engage à aider les gens à se sentir en santé et à mener une vie dynamique.

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SOURCE USANA