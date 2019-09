La crème apaisante Canna Hemp X™ de 1933 Industries est maintenant disponible dans les magasins Zumiez aux États-Unis

Premier détaillant spécialisé à proposer un produit de CBD

VANCOUVER, le 23 sept. 2019 /CNW/ - 1933 Industries Inc. (la «Société» ou «1933 Industries») (CSE: TGIF) (OTCQX: TGIFF), une entreprise de produits de cannabis de consommation courants, verticalement intégrée, est heureuse d'annoncer qu'elle a commencé à vendre sa crème apaisante, Canna Hemp X™, au détaillant spécialisé Zumiez.

Originaire de Seattle, la chaîne Zumiez est passée d'un seul point de vente, à des centaines de magasins à travers les États-Unis et au Canada. Spécialisé dans les industries de la planche à roulettes et de la planche à neige, Zumiez est l'un des principaux détaillants spécialisés dans les vêtements, les chaussures et les accessoires pour les jeunes qui souhaitent exprimer leur individualité par le biais de la mode, de la musique, de l'art et de la culture des sports extrêmes, du streetwear et des autres modes de vie uniques.

La crème Canna Hemp X™, lancé en 2018, est l'une des premières à développer des produits de bien-être à base de chanvre et de CBD et la première a développé une crème de récupération sportive à base de CBD..

«Notre objectif qui consiste à soutenir les industries du skateboard, de la planche à neige et des autres sports extrêmes est à la base de la marque Canna Hemp X™ et l'approche spécialisée adoptée par Zumiez en matière de marketing, de stratégie de marque et de marchandisage, en intégrant leurs marques aux activités, est un détaillant idéal pour nos produits», a déclaré M. Paul Kobriger, responsable de la marque chez Canna Hemp X™. «Nous sommes heureux d'être le premier à proposer des produits CBD dans les magasins Zumiez, tout en continuant de soutenir les athlètes, professionnels et amateurs, ainsi que les personnes cherchant un mode de vie actif avec une récupération rapide.».

Avec 658 magasins en Amérique du Nord, Zumiez occupe une position de choix en ciblant un groupe qui est en synergie avec la gamme Canna Hemp X™. «Zumiez propose des marques uniques, émergentes et tendances reflétant une passion pour un style de vie actif», a ajouté M. Kobriger.

À propos de Canna HempX™

Le Canna Hemp X™ a été nommé «Meilleure crème topique contre la douleur» par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

À propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries Inc. est une société de cannabis intégrée verticalement ayant des activités tant aux États-Unis qu'au Canada. La société, par l'intermédiaire de ses deux filiales, possède des marques de cannabis reconnues ainsi que des actifs et licences nécessaires à la culture, l'extraction et la transformation de cannabis.

Dans le but de fournir des produits de bien-être naturels, notre portefeuille de marques primées comprend: le cannabis et les concentrés AMA, le Canna Hemp™ infusé de CBD, le Canna Hemp X™, et le Canna Fused™. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment Birdhouse Skateboards™, Blonde™ Cannabis, Denver Dab Co., Gotti's Gold, Kurupt Moonrocks, OG DNA Genetics, PLUGplay, et The Original Jack Herer®.

La société détient également 91% d'Alternative Medicine Association, LC (AMA) et 100% d'Infused MFG.

À propos de Canna Hemp™

La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée «Meilleure crème topique» par Leafy dans la catégorie Best in State: The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les déclarations prospectives: Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots "anticiper", "continuer", "estimer", "s'attendre" "peut", "va", "projeter", "devrait", "croire" et des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

SOURCE 1933 Industries Inc.

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter: Alexia Helgason, Directrice des communications, 604-674-4756 (ext. 1), alexia@1933industries.com; Chris Rebentisch, PDG et directeur, 604-674-4756 (ext. 1)

