La créativité pour accélérer l'intégration des nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi canadien

MONTRÉAL, le 23 mai 2023 /CNW/ -L'école des sciences de la créativité la Factry est fière d'annoncer le lancement officiel de son nouveau programme de formation Canada créatif . Conçu spécifiquement pour les professionnels qui sont de nouveaux arrivants francophones au pays, cet accélérateur d'intégration vise à développer les compétences transversales les plus recherchées sur le marché de l'emploi canadien afin de leur permettre d'évoluer plus rapidement dans leur nouvel environnement de travail.

Ce programme de formation unique et gratuit aidera l'intégration de plus de 375 nouveaux arrivants francophones au pays d'ici mars 2024 grâce à un appui financier de 5,6 M $ du gouvernement du Canada par le biais du programme Compétences pour réussir. Ce programme de formation d'environ 60 heures a été conçu par la Factry en collaboration avec un écosystème de spécialistes en immigration et en formation professionnelle.

Après un projet-pilote concluant à Montréal, Canada créatif sera maintenant déployé en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Manitoba, grâce à une collaboration entre la Factry et des organismes d'immigration francophones aux quatre coins du pays. D'autres provinces ou territoires pourront s'ajouter à la liste.

« Au-delà de la pénurie de main-d'œuvre, le principal défi qui guette les entreprises est celui de l'adéquation des compétences. Selon le Forum économique mondial, au cours de la prochaine décennie, 1,1 milliard d'emplois seront radicalement transformés par la technologie. La majorité des secteurs d'activité vivront ces changements à une vitesse et sur une échelle sans précédent. La collaboration, l'adaptabilité, la communication, la résolution de problèmes, la créativité et l'innovation figureront en tête de liste des compétences recherchées d'ici 2025. Voilà comment nous souhaitons soutenir les nouveaux arrivants dans la réalisation de leur plan de carrière au Canada », déclare Marie Amiot, présidente-directrice générale de la Factry.

« Aujourd'hui plus que jamais, notre marché du travail a besoin de travailleurs qualifiés. Dans le cadre du programme Compétences pour réussir, le gouvernement du Canada est heureux de financer le travail de la Factry et ses partenaires des quatre coins du pays, pour qu'ils puissent aider des nouveaux arrivants à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir dans la carrière de leur choix. », indique la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough.

« Lorsqu'on parle d'immigration, il faut d'abord penser à l'humain qui se cache derrière les statistiques. C'est emballant de voir un programme qui fait en sorte qu'on aide de jeunes professionnels et entrepreneurs à se mettre en valeur et à trouver la voie qui les fera grandir dans leur carrière. Ils peuvent mieux s'épanouir au bénéfice de toute la société et, en plus, en français! », ajoute le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez.

L'objectif principal de ce programme est d'aider les nouveaux arrivants à faire valoir leurs acquis professionnels auprès des employeurs canadiens pour leurs propres bénéfices. Également, de grands employeurs ont l'intention d'inviter leurs employés nouvellement arrivés au pays à s'inscrire à ce programme de formation qui est composé d'ateliers pratiques, de conférences d'experts, de coaching et d'activités de réseautage.

Une plateforme d'enseignement numérique interactive permet également aux participants de suivre leur progression en temps réel et de bonifier leur formation. Pour en savoir davantage sur le programme et pour vous inscrire aux prochaines cohortes, veuillez visiter le www.factry.ca/programme-nouveaux-arrivants .

À propos de la Factry

La Factry est la première école au Canada entièrement dédiée au développement des compétences créatives comme vecteur de transformation et d'innovation. Factry développe les compétences créatives des professionnels et de la relève depuis 2016. Établi dans le quartier Griffintown à Montréal, ce campus international se distingue par son approche transdisciplinaire, sa méthode d'enseignement innovante et ses liens avec les industries créatives et le monde des affaires. Chaque année, l'école forme plus de 2000 professionnels et accueille sur son campus plus de 4000 professionnels, dirigeants d'entreprises et jeunes de la relève qui souhaitent se transformer par la créativité.

