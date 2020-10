La COVID-19 a un impact minimal sur le sentiment du consommateur à l'égard de la propriété immobilière, selon un rapport des Professionnels hypothécaires du Canada

TORONTO, le 27 oct. 2020 /CNW/ - Les Professionnels hypothécaires du Canada (PHC) ont publié aujourd'hui leur dernier rapport sur le marché de l'habitation qui se penche sur si et comment la COVID-19 affecte les sentiments du consommateur à l'égard de la propriété immobilière et des hypothèques. Les données suggèrent que les attitudes des consommateurs n'ont que très peu changé depuis leur première enquête il y a trois mois de cela.

La troisième partie de l'Évolution rapide des attentes dans le marché de l'habitation a été rédigée par l'économiste en chef de PHC, Will Dunning. Mille Canadiens ont été interrogés entre le 25 septembre et le 8 octobre. Malgré le fait que cette enquête se soit déroulée pendant de nouvelles fermetures économiques partielles liées à la COVID-19 et une augmentation des tests positifs de la maladie, M. Dunning indique qu'il « n'y a pas eu d'impact négatif perceptible sur les situations professionnelles actuelles ou sur les attitudes à l'égard de la propriété immobilière. »

« Avec la troisième partie de cette série de rapports, nous observons des attitudes et des résultats consistants, explique Paul Taylor, président et chef de la direction de PHC. Même si de nombreuses régions connaissent maintenant une deuxième vague de la pandémie, il faut noter que le sentiment du consommateur n'a pas beaucoup changé. »

L'analyse de M. Dunning contribue à confirmer que la pandémie a eu de puissants effets négatifs et positifs sur l'achat d'un logement. Des Canadiens reconnaissent « avoir vécu une dégradation de leur situation économique personnelle, ou être inquiets à propos de leur avenir, ce qui a eu un impact sur leurs attitudes à l'égard du marché de l'immobilier et leur capacité ou volonté d'acheter. Cependant, M. Dunning explique aussi que pour de nombreux Canadiens, la pandémie a augmenté leur intérêt à effectuer des changements en matière de logement, y compris en trouvant des logements qui se prêtent mieux à un univers de travail à distance/depuis chez soi. »

L'annonce de la Banque du Canada en août dernier que les taux d'intérêt resteraient faibles pendant longtemps a « aussi rendu la propriété immobilière plus accessible aux primo-accédants et a poussé les acheteurs potentiels d'un cran supérieur à modifier leurs calculs, explique M. Dunning. De plus, pour les personnes dont la situation économique est raisonnablement stable et qui s'attendent à ce que cette situation se poursuive, l'intérêt à l'égard de l'achat immobilier s'est intensifié. »

Les consommateurs sont plus optimistes à l'égard de l'avenir de la propriété immobilière. Dans chacune des enquêtes de PHC menées à ce jour en 2020, le pourcentage des non-propriétaires qui prévoient acheter une maison dans le courant de l'année prochaine a augmenté, et est nettement plus élevé : de

7 % avant la pandémie, il est passé à 19 % dans le dernier rapport. Inversement, on constate une baisse importante du nombre de personnes qui s'attendaient à ne jamais pouvoir acheter de maison : de 32 % à la fin de l'année 2019, ce nombre passe maintenant à 16 %. Le rapport se penche sur le fait que toutes les personnes qui prévoient acheter une maison ne seront pas en mesure de le faire.

Dans ce troisième rapport, les propriétaires immobiliers restent massivement satisfaits de leur décision d'achat de logement (90 %). Une très petite minorité (de 2 à 3 %) indique regretter cette décision. De 7 à 8 % des propriétaires auraient aimé acheter une propriété différente. Ces chiffres sont très similaires à ceux que l'on trouve dans le premier et le deuxième rapport.

Lorsqu'il s'agit des difficultés anticipées perçues pour rembourser l'hypothèque, 23 % des personnes interrogées s'attendent à « quelques difficultés » à cause de la COVID-19, et 4 % s'attendent à

« beaucoup de difficultés ». Ces chiffres n'ont aussi que très peu changé par rapport aux deux derniers rapports de PHC sur le sentiment des consommateurs et la COVID-19.

M. Taylor a fait un commentaire concernant l'incertitude relative à la fin du programme du report des paiements hypothécaires. « Avec le programme du report des paiements hypothécaires prenant fin pour beaucoup en septembre, certains propriétaires étudient probablement actuellement s'ils sont encore en mesure de gérer leurs obligations hypothécaires, ou s'ils sont forcés de vendre. Nous nous attendons à commencer à observer les impacts de cette incertitude sur le marché et sur le sentiment des consommateurs dans notre prochain rapport. »

