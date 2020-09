Bien que la plupart des Canadiens croient que les fonctions principales des RH comprennent le recrutement et l'embauche, la supervision de la paie et des avantages sociaux ainsi que la dotation en main-d'oeuvre à long terme, moins de la moitié des répondants reconnaissent que des responsabilités telles que l'évaluation des performances ainsi que la création de politiques dans le milieu de travail, la formation des nouveaux employés et des employés en poste, la reconnaissance des performances, ou encore l'établissement des horaires, relèvent des RH. Dans cet esprit, il n'est pas surprenant que 48 % des Canadiens ne sachent pas dans quelle mesure leur organisation serait affectée si les RH venaient à partir soudainement.

« Le rôle des RH est devenu de plus en plus difficile au fil des derniers mois. Pourtant un manque de compréhension et de connaissance quant à l'importance de leurs fonctions subsiste au pays. Le rôle des professionnels des RH ne se limite pas simplement au recrutement et à la paie : les RH sont essentielles à la création d'une culture de travail positive, au maintien de l'engagement des employés et à la réussite de chaque organisation, indique Heather Haslam, vice-présidente du marketing chez ADP Canada. Le rôle des professionnels des RH comporte plusieurs facettes et exige des personnes attentionnées, assidues et perspicaces ; en mesure de régler des problèmes à court comme à long terme grâce à des solutions stratégiques. Chez ADP, nous reconnaissons que le rôle des RH évolue constamment, et nous nous efforçons de concevoir un meilleur monde du travail pour les équipes des RH et les employés, et ce, afin de veiller à ce que leur travail et leurs efforts assidus soient reconnus. »

Afin de célébrer et de reconnaître les professionnels des RH qui travaillent sans relâche au pays, ADP Canada lance le concours Valorisation RH pour la deuxième année consécutive. D'ici le 13 novembre, ADP encourage les Canadiens à visiter le site valorisationRH.com et à nommer un membre de leur équipe des RH en tant que « grande vedette des RH ». Chaque vedette des RH recevra une petite marque de gratitude et sera inscrite au tirage d'un grand prix qui permettra au gagnant de profiter d'une fin de semaine de relaxation bien méritée dans un hôtel et spa proche de chez eux.

Les autres principales conclusions du sondage incluent :

La reconnaissance à l'égard des RH au Canada est demeurée sensiblement la même :

La moitié des Canadiens (53 %) estime que les RH sont valorisées dans le milieu de travail



16 % des répondants croient que les RH sont sous-estimées



Les milléniaux sont plus susceptibles de croire que la valeur de leur équipe des RH est très reconnue (25 %), comparativement à l'ensemble de la population active (18 %)

Défis des RH liés au travail à distance :

66 % des professionnels des RH indiquent que veiller à ce que le personnel dispose de technologies fonctionnelles en temps de pandémie constitue un défi, ainsi que de s'assurer qu'il demeure engagé de façon appropriée à distance (60 %), ou encore de gérer la productivité et le rendement à la maison (58 %)



Les difficultés liées au travail à distance sont plus fréquentes chez les professionnels des RH plus âgés (55 ans et plus)

Lorsque les RH appellent, certains Canadiens s'attendent à de mauvaises nouvelles :

15 % des répondants pensent qu'ils seront informés de changements dans le milieu de travail



9 % des répondants pensent qu'ils seront invités à remplir des formulaires



8 % des répondants pensent qu'ils auront des ennuis



6 % des répondants pensent qu'ils seront appelés à effectuer une nouvelle tâche ou une tâche qui va au-delà de leur rôle



Seulement 1 % des répondants pensent qu'ils seront reconnus pour leur bon travail

À propos de l'étude

Le sondage mené par Maru/Blue au nom d'ADP Canada a eu lieu entre le 10 et le 20 août 2020. Ce sondage a été réalisé à partir de la plateforme en ligne de Maru/Blue auprès d'un échantillon de 1 538 employés canadiens (à temps plein et à temps partiel), âgés de 18 ans et plus, qui travaillent pour une entreprise comptant un professionnel ou un service des RH, notamment 301 employés se définissant eux-mêmes en tant que professionnels des RH. La marge d'erreur pour cette étude était de ±2,4 %, 19 fois sur 20.

