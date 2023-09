La Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer revient le 1er octobre pour soutenir les personnes atteintes du cancer du sein

Une femme sur 8 sera atteinte du cancer du sein au cours de sa vie. Cette maladie nous affecte tous.

Venez soutenir notre communauté, parce que courir ensemble, ça nous rassemble.

MONTRÉAL, le 6 sept. 2023 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) et la Banque CIBC invitent les Québécois et les Québécoises à enfiler leurs espadrilles et à se rassembler afin de faire une réelle différence pour les personnes atteintes du cancer du sein lors de la 32e Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer, qui aura lieu le dimanche 1er octobre 2023.

Ayant lieu dans plus de 53 communautés à travers le pays, dont Montréal, Québec, Sherbrooke et Val d'Or au Québec, la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer est la plus importante journée de collecte de fonds organisée par des bénévoles pour soutenir la cause du cancer du sein. Les fonds amassés lors de cet événement permettent de financer des projets de recherche de pointe et des programmes de soutien pour que les personnes atteintes d'un cancer du sein puissent vivre leur vie pleinement et plus longtemps. Cette année, des objectifs de 3 600 inscriptions et de 900 000 dollars recueillis ont été fixés pour le Québec.

« La Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer est une journée inspirante qui rassemble les personnes, les familles et les communautés de partout au pays afin de faire une différence pour les personnes qui vivent ou ont vécu avec le cancer du sein », précise Josianne Béliveau, directrice des programmes Signature à la Société canadienne du cancer. « Grâce à l'appui de nos donateurs, nous avons réalisé d'importants progrès en matière de prévention, de diagnostic et de traitements du cancer du sein. Les fonds amassés lors de la course permettent de soutenir des chercheurs de l'Université de Sherbrooke qui développent un vaccin d'immunothérapie pour traiter le cancer du sein triple négatif ainsi que de nombreux autres projets de recherche prometteurs. »

Une femme sur 8 diagnostiquée

Le cancer du sein demeure le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes, alors qu'une femme sur 8 sera atteinte au cours de sa vie. En participant à la course et en recueillant des fonds, la population canadienne fait une différence réelle. Depuis les cinq dernières années, la SCC a investi plus de 53 millions de dollars en recherche pour le cancer à travers le pays. Aujourd'hui, 89 % des femmes et 76 % des hommes atteints d'un cancer du sein survivent au moins 5 ans après leur diagnostic. Depuis le paroxysme du cancer du sein en 1986, le taux de mortalité par cancer du sein au Canada a été presque réduit de moitié.

Ces progrès considérables sont le fruit de l'engagement continu des Canadiens et des Canadiennes à changer l'avenir du cancer du sein pour toujours. En 2022, 45 000 citoyens et citoyennes se sont réunis en personne et virtuellement pour participer à la Course à la vie CIBC, recueillant plus de 13 millions de dollars. Les sommes amassées dans le cadre de la course servent à financer des projets de recherche, mais aussi des programmes de soutien empreints de compassion, tels que des services de transport, des maisons d'hébergement, des prothèses capillaires, la communauté virtuelle ParlonsCancer.ca ainsi qu'une ligne d'assistance téléphonique sans frais.

Isabelle Racicot, animatrice de télévision et de radio, se joindra à l'événement à titre de porte-parole de la Course à la vie CIBC au Québec pour la sixième année consécutive. « J'ai hâte de prendre part à la course à nouveau cette année », déclare Isabelle Racicot. « C'est toujours un moment spécial pour moi de me retrouver parmi autant de gens qui, comme moi, ont la cause du cancer du sein à cœur. Ayant été touchée de près par cette maladie à travers les années, je comprends l'importance de cette journée et c'est pour ma mère, des amies et des collègues qui ont toutes reçues un diagnostic de cancer du sein que je courrai le 1er octobre prochain. »

Depuis les 27 dernières années, la Banque CIBC s'est associée à la SCC et a témoigné un appui inconditionnel, contribuant à transformer la course en un mouvement national de sensibilisation et de collecte de fonds pour le cancer du sein. Depuis 1997, plus de 10 000 employés de la Banque CIBC font du bénévolat chaque année, amassent des fonds et courent dans les diverses communautés participantes afin de nous rapprocher de l'objectif de changer l'avenir du cancer du sein pour toujours. En date d'aujourd'hui, l'équipe CIBC a recueilli plus de 60 millions de dollars.

« Chaque année, la Banque CIBC et les membres de son équipe de partout au Canada s'unissent autour d'un objectif commun, celui d'aider à changer l'avenir du cancer du sein », mentionne Anna Goncalves, PVP, Services consultatifs RH et Transformation de l'effectif et leadership, CIBC. « Le cancer du sein touche un grand nombre d'entre nous de différentes manières, et nous sommes fiers que l'équipe CIBC poursuive son engagement à faire une différence pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens touchés par le cancer du sein. Nous avons hâte de nous réunir dans plus de 50 communautés à travers le pays le 1er octobre prochain, parce que courir ensemble, ça nous rassemble! »

La Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer est ouverte à l'ensemble de la population. Les participants et les participantes peuvent s'inscrire pour courir ou marcher une distance de 1 ou 5 kilomètres à l'un des sites de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer dans leur communauté. Il est également possible de participer de n'importe où au Canada en s'inscrivant à Ma course. N'importe où. À ma façon. Visitez lacoursealaviecibc.com pour vous inscrire ou faire un don dès aujourd'hui.

