La Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer est de retour et invite les participants à se rassembler en personne pour la première fois depuis 2019

Les fonds recueillis serviront à soutenir une femme sur huit au pays qui recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie.

MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) et la Banque CIBC invitent les Canadiens à se rassembler en personne lors de la 31e Course à la vie CIBC annuelle de la Société canadienne du cancer, qui aura lieu le dimanche 2 octobre 2022 dans plus de 54 communautés à travers le Québec et le reste du Canada.

La Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer. (Groupe CNW/Société canadienne du cancer)

La Course, qui est la plus grande initiative nationale de soutien au cancer du sein menée par des bénévoles, permet de recueillir des fonds pour financer des projets de recherche de pointe, des programmes de soutien et des efforts de défense de l'intérêt public afin que les personnes atteintes de cancer du sein vivent plus longtemps et en meilleure santé.

« Nous avons hâte d'accueillir à nouveau les participants à une Course en personne après deux années d'événements virtuels. C'est grâce aux fonds recueillis par la Course à la vie CIBC que nous sommes plus que jamais en mesure de prévenir, de diagnostiquer et de traiter le cancer du sein », déclare Diego Mena, vice-président, Initiatives stratégiques de la Société canadienne du cancer. « Grâce à nos sympathisants et à nos partenaires, des progrès importants sont réalisés pour agir contre le cancer du sein. Et ce n'est pas fini. »

Le cancer du sein demeure le cancer le plus répandu chez les Canadiennes, puisqu'on estime qu'une femme sur huit recevra un diagnostic au cours de sa vie. Un récent sondage mené en partenariat avec la firme Léger, une société d'études de marché et d'analyse canadienne, a révélé que 34 % des adultes québécois ont été directement touchés par le cancer du sein, que ce soit par un diagnostic personnel ou celui d'un proche.

Plus de 17 % des Québécois sondés ont un membre de leur famille qui a reçu un diagnostic et 24 % ont une amie ou une collègue qui a reçu un diagnostic.

Actuellement, 52 % des Québécois craignent de recevoir ou de voir une personne de leur entourage recevoir un diagnostic de cancer du sein.

Le cancer du sein étant le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes au Québec, 93 % des Québécois estiment qu'il est important de soutenir les efforts de collecte de fonds pour la recherche sur le cancer du sein.

Bien que le cancer du sein touche de nombreux Québécois, 90 % de ceux-ci estiment que la recherche actuelle sur le cancer du sein et les essais cliniques permettront de sauver des vies. Cet optimisme est bien fondé, puisque le taux de survie à cinq ans au cancer du sein s'est continuellement amélioré au cours des trois dernières décennies. Aujourd'hui, 89 % des femmes et 80 % des hommes atteints du cancer du sein au pays survivent au moins cinq ans après leur diagnostic. Ces progrès notables sont le résultat de l'engagement continu des Canadiens à améliorer la vie des personnes atteintes du cancer du sein et de celles qui survivent à cette maladie. En 2021 seulement, 11 millions de dollars ont été recueillis par les 20 000 personnes au pays qui se sont réunis virtuellement pour participer à la Course à la vie CIBC.

Isabelle Racicot, animatrice de télévision et de radio, se joindra à l'événement à titre de porte-parole au Québec pour la cinquième année consécutive. « J'ai hâte de prendre part à la Course en personne à nouveau cette année », déclare Isabelle Racicot, porte-parole de la Course à la vie CIBC. « Ma mère a été emportée par un cancer du sein alors que je n'avais que 12 ans; c'est donc une cause évidemment très chère à mon cœur, à laquelle je suis fière de contribuer. C'est pour elle et pour toutes les femmes et tous les hommes touchés par le cancer du sein que je courrai le 2 octobre prochain. »

Au cours des 26 dernières années, la Banque CIBC a soutenu la Course en tant que commanditaire principal. Depuis 1997, plus de 10 000 employés de la Banque CIBC ont pris part à cette aventure chaque année - en faisant du bénévolat, en recueillant des fonds et en courant dans les communautés de tout le pays pour aider à la création d'un avenir sans cancer du sein - un pas à la fois. À ce jour, l'Équipe CIBC a recueilli plus de 58 millions de dollars.

« Chaque année, les membres de l'Équipe CIBC se rassemblent autour d'un objectif commun avec nos clients, la SCC et des milliers de Canadiens pour changer l'avenir du cancer du sein », déclare Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME de la Banque CIBC, et commanditaire principale de la course. « Cette cause touche un grand nombre d'entre nous, et notre équipe continue de se consacrer à apporter une aide réelle et à faire une différence pour les personnes touchées par le cancer du sein. Nous avons hâte de nous rassembler le 2 octobre dans les communautés partout au pays dans le partage de cet objectif commun. »

Visitez lacoursealaviecibc.com pour vous inscrire, créer une équipe et faire un don.

Des porte-paroles de la Société canadienne du cancer et de la Banque CIBC sont disponibles pour des entrevues sur demande.

À propos du sondage

Le sondage mentionné dans ce communiqué a été réalisé auprès d'un groupe de résidants canadiens, âgés de 18 ans et plus. Au total, 1509 sondages en ligne ont été réalisés via le panel LEO de Léger, du 26 au 28 août 2022. Comme il s'agit d'un sondage en ligne non probabiliste, une marge d'erreur ne doit pas être communiquée en principe. Si les données étaient recueillies par le biais d'un échantillon probabiliste, la marge d'erreur serait de (n=1509) ±2,5 %, 19 fois sur 20. À partir des données du recensement de 2021, les résultats ont été pondérés en fonction de l'âge, du sexe et de la région afin de garantir un échantillon représentatif de la population. Les chiffres présentés ont été arrondis au nombre entier le plus proche. Toutefois, des valeurs brutes ont été utilisées pour calculer les sommes présentées et peuvent donc ne pas correspondre à l'addition manuelle de ces chiffres.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des hommes et des femmes au pays qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour améliorer des vies aujourd'hui et changer l'avenir du cancer à jamais. Pour plus d'informations, visitez le site www.cancer.ca.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE Société canadienne du cancer

Renseignements: des photos et des vidéos ou pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec : Philip Vlahogiannis, Conseiller principal, Hill+Knowlton Strategies, [email protected], 514 913-1895