OTTAWA, ON, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Le juge en chef Richard Wagner ainsi que les juges Andromache Karakatsanis et Nicholas Kasirer visiteront Victoria, en Colombie-Britannique, les 3 et 4 février 2025 dans le cadre de la commémoration du 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada. Durant leur visite, les juges participeront à deux journées complètes d'événements ayant pour but d'aider les gens à en apprendre davantage sur la Cour suprême et d'accroître la confiance en notre système de justice.

Les étudiants, le public, les médias et les juristes sont tous invités à y prendre part.

« Depuis ma nomination à titre de juge en chef, je me suis fixé comme priorité que la Cour suprême du Canada devienne plus ouverte et accessible aux gens que nous servons, parce que cela inspire confiance dans les tribunaux et notre système juridique », a dit le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada. « À l'approche du 150e anniversaire de la Cour en 2025, mes collègues et moi-même avons hâte d'ouvrir le dialogue avec la communauté de Victoria pour mieux faire connaître le rôle de la Cour et ses contributions à notre démocratie. »

Cette visite est rendue possible grâce à l'appui d'un comité organisateur local, composé de membres de la magistrature et du barreau, sous la direction de l'Honorable Len Marchand, juge en chef de la Colombie-Britannique.

« Nous sommes ravis d'accueillir les juges de la Cour suprême du Canada à Victoria et en Colombie-Britannique », a déclaré le juge en chef Marchand. « La visite de la Cour à Victoria contribuera à une meilleure compréhension et appréciation de notre système judiciaire, qui met de l'avant des principes fondamentaux comme la transparence et l'accès à la justice pour tous. »

Cette visite ne serait pas possible sans la collaboration de nombreuses personnes et organisations, notamment les tribunaux de la Colombie-Britannique (la Cour d'appel, la Cour suprême et la Cour provinciale); l'Association du Barreau canadien - Division de la Colombie-Britannique; l'Association du Barreau - Victoria; la Fondation du droit de la Colombie-Britannique; le Barreau de la Colombie-Britannique et la Faculté de droit de l'Université de Victoria.

Ce sera la première d'une série de cinq visites des juges de la Cour suprême du Canada dans différentes communautés à travers le pays, au cours de l'année 2025. Les juges visiteront ensuite Moncton (N.-B.) les 10 et 11 mars, Yellowknife (T.N.-O.) les 14 et 15 septembre, Sherbrooke (Qc) les 21, 22 et 23 octobre puis Thunder Bay (Ont.) les 17 et 18 novembre.

La Cour prévoit plusieurs autres activités tout au long de l'année 2025 pour commémorer son 150e anniversaire. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la Cour suprême du Canada.

Aperçu de l'itinéraire

Veuillez noter que l'itinéraire pourrait changer. Les événements ouverts au public et aux médias sont désignés comme tels. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la Cour suprême du Canada.

Premier jour (lundi 3 février 2025)

Un point de presse aura lieu. Les journalistes peuvent contacter [email protected] pour de plus amples renseignements.

pour de plus amples renseignements. Les juges rencontreront les étudiants et les professeurs de la Faculté de droit de l'Université de Victoria .

. À 15 h, les juges prendront part à un forum public spécial au Centre de conférences de Victoria . Au-delà de la magistrature : un dialogue avec des juges de la Cour suprême du Canada est un événement gratuit, analogue à une assemblée générale, au cours duquel les juges répondront aux questions du public sur un large éventail de sujets. Il faut s'y inscrire au préalable et il est possible de poser des questions à l'avance.

. Au-delà de la magistrature : un dialogue avec des juges de la Cour suprême du est un événement gratuit, analogue à une assemblée générale, au cours duquel les juges répondront aux questions du public sur un large éventail de sujets. Il faut s'y inscrire au préalable et il est possible de poser des questions à l'avance. Les juges participeront à un événement avec les membres de la communauté juridique locale.

Deuxième jour (mardi 4 février 2025)

Les juges s'entretiendront avec des membres de la magistrature locale.

Les juges rencontreront des parties prenantes du système de justice.

Les juges se rendront dans trois écoles secondaires de la région pour rencontrer les élèves et répondre à leurs questions sur notre appareil judiciaire.

À propos de la Cour suprême du Canada

Créée en 1875, la Cour suprême est la juridiction d'appel de dernier ressort du Canada. En tant que plus haut tribunal du pays, elle a compétence en dernière instance sur des litiges dans tous les domaines du droit. Depuis ses débuts, la Cour a joué un rôle crucial en façonnant le paysage juridique canadien et en jetant les bases d'un pays démocratique solide et sûr fondé sur la primauté du droit. Les neuf juges instruisent et tranchent des causes en français et en anglais sur des questions de droit qui ont de l'importance pour le public et contribuent à l'évolution du droit canadien. La Cour est également bijuridique, ce qui veut dire qu'elle applique le droit selon les traditions juridiques de la common law et du droit civil.

Renseignements supplémentaires : Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Stéphanie Bachand, Conseillère juridique principale et chef de cabinet, Cabinet du juge en chef Richard Wagner, (613) 996-9296, [email protected]