La Cour Supérieure reconnaît que le ministère de l'Éducation doit intervenir dans le dossier opposant le CSSDM aux Centres d'éducation populaire

Sans financement, les six centres d'éducation populaire de Montréal luttent pour leur survie

MONTRÉAL, le 17 mars 2026 /CNW/ - Le juge saisi d'une demande d'ordonnance de sauvegarde opposant la CSSDM au Comité Social Centre-Sud (CSCS) a rendu sa décision dans laquelle il insiste sur l'intervention de la ministre de l'Éducation Sonia Lebel. Le CSSDM avait saisi les tribunaux dans l'intention d'expulser un centre d'éducation populaire (CEP) des locaux qu'il occupe depuis des décennies, en plus de lui réclamer plus de 117 000$. Le 11 mars, le CSSDM demandait en outre le versement de loyers mensuels en attendant le procès sur le fond.

Le juge Antoine Aylwin rejette l'allégation du CSSDM selon laquelle le bail qui lie le CSCS à son propriétaire serait de nature commerciale. Il insiste sur le fait que les missions éducatives des deux entités sont complémentaires et qu'une résolution du dossier dépend de l'intervention du ministère de l'Éducation (MEQ). Ce nouveau revers du CSSDM représente une avancée importante et une reconnaissance claire du rôle essentiel que jouent les centres d'éducation populaire (CEP) dans chacun des quartiers où ils sont implantés.

Le CSSDM n'obtient pas ce qu'il demande : le Comité Social Centre-Sud (CSCS) ne devra pas payer de loyer. Il devra cependant assumer les frais énergétiques et le coût de certaines réparations pour les six prochains mois. Bien que cette somme soit inférieure au loyer qui avait été unilatéralement imposé par le CSSDM, elle demeure impossible à assumer pour un organisme qui ne reçoit pas de financement pour l'entretien du bâtiment public qu'il occupe.

La situation demeure fragile : sans l'intervention du MEQ, la réalisation de la mission des CEP est compromise. En effet, après une deuxième année à assurer une prestation de services sans avoir reçu les fonds suffisants, les six centres craignent de devoir couper dans leurs activités, pourtant reconnues comme essentielles par leur principal bailleur de fonds. Les coupures se font d'ailleurs déjà sentir au CÉDA et aux Ateliers d'éducation populaire du Plateau Mont-Royal.

Les autres CEP indiquent qu'ils emboiteront le pas à leurs collègues et devront fermer des ateliers d'alphabétisation, d'informatique, d'aide aux devoirs, ou encore le soutien à la sécurité alimentaire complémentaire à la mission en éducation si la ministre Lebel n'intervient pas. Ce sont en outre de nombreux organismes logés dans les CEP qui sont fragilisés du même coup, notamment des comités logement, des halte-garderie communautaires, des cliniques d'impôts.

InterCEP, l'alliance des six centres d'éducation populaire, déplore l'inaction du MEQ dans le dossier. Alors que les CEP ont déposé leur demande annuelle de financement au printemps dernier, et alors que l'année financière arrive à son terme, la ministre LeBel tarde à faire connaître son intention. Sur un budget ministériel de plus de vingt (20) milliards de dollars, InterCEP réclame au gouvernement de créer une subvention de moins de deux (2) millions par année. Ces sommes sont considérables pour des organismes communautaires, mais représentent une proportion infime du budget au MEQ.

Renseignements :

Xavier Philippe-Beauchamp, porte-parole pour interCEP

Téléphone : 514 984-3722

Courriel : [email protected]

Marie-Josée Desrochers, porte-parole pour le CSCS

Téléphone : 514-824-8073

Courriel : [email protected]

Les six CEP sont :

Ateliers d'éducation populaire du Plateau

4273, rue Drolet Montréal 514 350-8881

Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles

2356, rue du Centre Montréal 514 596-4444

Comité d'éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri

2515, rue Delisle Montréal 514 596-4422

Centre éducatif communautaire René-Goupil de Saint-Michel

4105, 47e rue Montréal 514 596-4420

Comité social Centre-Sud

1710 rue Beaudry Montréal 514 596-7092

Pavillon d'éducation communautaire Hochelaga-Maisonneuve

4650 rue Ontario Est Montréal 514 596-448

SOURCE InterCEP