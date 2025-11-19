Décision favorable pour interCEP, un premier revers pour le CSSDM

Les centres d'éducation populaire demeurent en lutte pour leur survie

MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Le 23 octobre 2025, le CSSDM a saisi les tribunaux dans l'intention d'expulser un premier centre d'éducation populaire (CEP) des locaux qu'il occupe depuis plus de 45 ans, en plus de lui réclamer plus de 270 000,00 $ pour des loyers qu'il lui impose. Le 12 novembre 2025, la Cour supérieure a entendu la demande du CSSDM qui souhaitait obtenir le paiement de loyers en attendant le procès sur le fond. Le 14 novembre 2025, le juge saisi de cette demande a rendu sa décision dans laquelle il rejette la demande du CSSDM et reconnaît la mission en éducation du CÉDA.

Le juge au dossier considère en effet que « le préjudice que subirait le CÉDA » s'il était contraint à payer son loyer sans avoir reçu de subvention ministérielle « serait possiblement irréparable. » Le jugement impose cependant au CÉDA d'assumer les frais énergétiques pour les six prochains mois. Cette somme est inférieure au loyer qui avait été unilatéralement imposé par le CSSDM, mais demeure difficile à assumer pour un organisme qui ne reçoit pas de financement pour l'entretien du bâtiment public qu'il occupe.

Ce premier revers du CSSDM représente une avancée importante et une reconnaissance claire du rôle essentiel que jouent les centres d'éducation populaire (CEP) dans chacun des quartiers où ils sont implantés. Cependant, sans l'intervention du ministère de l'Éducation, la réalisation de la mission des CEP reste compromise.

InterCEP, l'alliance des six centres d'éducation populaire, promet de se faire entendre pour que l'éducation populaire ait la place qu'elle mérite. La solution est pourtant simple et peu coûteuse. « Il n'en tient qu'à Sonia Lebel de régler cette situation une fois pour toutes. » affirme Xavier Philippe-Beauchamp, porte-parole pour interCEP. Sur un budget ministériel de plus de vingt (20) milliards de dollars, interCEP réclame au gouvernement de créer une subvention de moins de deux (2) millions par année. Ces sommes sont considérables pour des organismes communautaires, mais représentent une proportion infime du budget au MEQ.

InterCEP, réitère donc sa demande de rencontre urgente afin de trouver une solution durable et prévisible qui garantira la pérennité des centres et le maintien de leurs services à la communauté.

