La Cour supérieure du Québec dévoile son premier Plan stratégique 2024-2029

MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - La Cour supérieure du Québec est fière d'annoncer la publication de son tout premier plan stratégique, qui coïncide avec son 175e anniversaire. Ce jalon important marque un moment pour prendre la pleine mesure de l'importance de cette institution au fil du temps. Il amène aussi une réflexion nécessaire quant aux moyens à prendre pour faire évoluer la Cour supérieure et faire en sorte qu'elle puisse répondre aux besoins de notre société en transformation.

Préparé à l'initiative de la direction de la Cour supérieure, ce plan stratégique est le fruit d'une profonde réflexion et d'une vaste consultation des parties prenantes, y compris les groupes qui représentent les intérêts de la population que la Cour supérieure sert et de ses juges.

Les quatre grandes priorités stratégiques sur lesquelles la Cour supérieure se concentrera pendant les quatre prochaines années viseront à :

Simplifier et harmoniser les processus administratifs en vue de maintenir une justice de qualité et réduire les délais de traitement des affaires judiciaires.

Optimiser l'utilisation des technologies pour soutenir ses activités.

Fournir le soutien et l'accompagnement nécessaires aux juges pour assurer un exercice serein de la fonction judiciaire.

Mieux faire connaître ses domaines d'activité et ses modes de fonctionnement pour améliorer l'accès à la justice.

« Ce premier plan stratégique est un exercice nécessaire pour nous doter des moyens de répondre aux réalités quotidiennes des citoyennes et citoyens, qui sont au cœur de notre mission. Il représente un engagement ferme envers l'amélioration continue de notre système judiciaire et le renforcement de la confiance du public dans cette institution. »

« La Cour supérieure mettra en œuvre cette planification stratégique avec dévouement, engagement et transparence, dans le but ultime de servir les citoyennes et les citoyens du Québec et de leur offrir un meilleur accès à la justice partout au Québec. »

Marie-Anne Paquette, juge en chef de la Cour supérieure du Québec

La Cour supérieure tient à remercier l'ensemble des organismes et des associations, parties prenantes à cet exercice, ainsi que le ministère de la Justice pour son soutien et son financement. Elle souligne également l'importante contribution de HEC Montréal à la planification, à la construction et à la rédaction de ce premier plan stratégique.

Pour prendre connaissance de la planification stratégique, consultez ce lien : Plan stratégique - Cour supérieure du Québec 2024-2029 (coursuperieureduquebec.ca)

