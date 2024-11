175e anniversaire de la Cour supérieure du Québec : une association avec Éducaloi afin de promouvoir l'éducation juridique auprès des jeunes!

MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - La Cour supérieure du Québec est heureuse d'annoncer une collaboration avec Éducaloi afin de promouvoir l'importance de l'éducation juridique auprès des jeunes.

Ainsi, tout au long de l'année scolaire, des ateliers animés par des juges et expliquant le rôle de la Cour supérieure seront offerts à des élèves de niveau secondaire dans toutes les régions du Québec. Cette initiative correspond à l'objectif que la Cour s'est donné en vue de souligner son 175e anniversaire. Elle coïncide également avec l'entrée officielle de l'éducation juridique à l'école avec le programme Culture et citoyenneté québécoise.

« C'est la première fois que la Cour s'allie avec Éducaloi pour mettre en branle une telle opération. En se déplaçant auprès des jeunes, directement dans leurs classes, nous souhaitons les sensibiliser au rôle de la Cour supérieure et à son importance au sein de la société québécoise. Cette démarche vise également à rapprocher la justice des jeunes, en leur expliquant de manière concrète comment la Cour fonctionne. »

L'honorable Marie-Anne Paquette, juge en chef de la Cour supérieure du Québec

Les enseignants des écoles secondaires qui souhaiteraient offrir ces ateliers à leurs élèves, sont invités à communiquer à l'adresse suivante : [email protected].

La Cour supérieure tient à remercier Éducaloi qui a pour mission d'informer et d'éduquer le public sur ses droits et obligations en matière juridique. Il fournit des informations juridiques claires, accessibles et compréhensibles pour les citoyens, afin de les aider à mieux comprendre le système légal québécois.

Vidéo de présentation de la Cour supérieure du Québec : Présentation de la Cour supérieure du Québec

