La Coupe des bonnes actions Chevrolet lance sa cinquième saison, où les idées vont triompher

Les équipes canadiennes de hockey mineur courent la chance de gagner jusqu'à 100 000 $,

qui seront remis à l'organisme de bienfaisance de leur choix

OSHAWA, ON, le 21 déc. 2020 /CNW/ - La Coupe des bonnes actions Chevrolet est de retour pour une cinquième saison, afin de permettre aux équipes canadiennes de hockey mineur d'avoir des retombées importantes dans leurs communautés, en sensibilisant la population dans une période où elle en a le plus besoin. En raison de la pandémie de COVID-19, les équipes ne peuvent pas réaliser leurs bonnes actions en personne au sein de leurs communautés; en conséquence, cette année, nous allons leur demander de « présenter », au titre du programme Présentation des bonnes actions Chevrolet, leur(s) idée(s) de bonne(s) action(s) qui aurait(ent) des retombées positives pour la collectivité.

Pour participer, les équipes devront créer une vidéo de présentation de trente secondes, dans laquelle elles indiqueront leur provenance et décriront en détail leurs idées visant à sensibiliser leurs communautés. Les équipes partageront leurs vidéos sur Twitter avant le 28 janvier 2021, en utilisant le mot-clic #CoupeDesBonnesActions et en étiquetant @ChevroletCanada, pour courir la chance de gagner le grand prix, soit un don de 100 000 $ à l'organisme de bienfaisance choisi par l'équipe gagnante. Le nom de chacun des membres de l'équipe gagnante sera gravé sur la Coupe des bonnes actions Chevrolet (aussi imposante que la coupe Stanley!), qui commémorera pendant les années à venir leur contribution remarquable!

Une nouveauté cette année : le programme va plus loin que ce qui se faisait auparavant avec la ligue peewee, en élargissant les nouvelles fourchettes d'âge des équipes admissibles, afin d'inclure les équipes U11 à U15, augmentant ainsi le nombre d'équipes admissibles. Chevrolet Canada donnera aussi 50 $ au nouveau Fonds d'aide de la Fondation Hockey Canada pour chaque idée de bonne action présentée (jusqu'à concurrence de 75 000 $); le Fonds pourra ainsi verser des subventions aux familles admissibles, afin de les aider à payer les frais d'inscription et l'équipement.

« La Coupe des bonnes actions Chevrolet est l'un des moyens les plus efficaces pour permettre à notre marque d'entrer en relation avec les familles de joueurs de hockey dans l'ensemble du Canada, a déclaré Laura Pacey, directrice de la marque Chevrolet au Canada. Nous sommes convaincus que, bien que les équipes ne puissent se rassembler cette année, la conjoncture actuelle ne les empêchera pas de lancer des idées, même à distance, afin d'identifier les besoins de leurs communautés et de sensibiliser ces dernières aux retombées que leurs idées pourraient avoir grâce à notre programme. Nous avons hâte de prendre connaissance de toutes les idées formidables qui vont nous être présentées. »

Dates clés de la saison 2020-2021

21 décembre 2020 - 28 janvier 2021 - Les équipes présenteront leur vidéo de participation à la Coupe des bonnes actions Chevrolet sur Twitter en étiquetant @ChevroletCanada et en utilisant le mot-clic #CoupeDesBonnesActions

- Les équipes présenteront leur vidéo de sur Twitter en étiquetant @ChevroletCanada et en utilisant le mot-clic #CoupeDesBonnesActions 13 février 2021 - Le nom de chacune des onze équipes régionales finalistes sera divulgué pendant la Soirée du hockey ainsi que dans les médias sociaux.

- Le nom de chacune des onze équipes régionales finalistes sera divulgué pendant la ainsi que dans les médias sociaux. 13 février 2021 - 24 février 2021 - « Vote du public » : les Canadiens peuvent voter pour les trois meilleures équipes, choisies parmi les équipes finalistes régionales. Chaque vidéo visionnée compte pour un vote.

- - : les Canadiens peuvent voter pour les trois meilleures équipes, choisies parmi les équipes finalistes régionales. Chaque vidéo visionnée compte pour un vote. Mars 2021 - Un jury sélectionnera l'équipe gagnante, dont le nom sera annoncé pendant la Soirée du hockey.

L'équipe gagnante de l'an dernier, les Northeast Eagles, de Torbay, à Terre-Neuve-et-Labrador, a apporté son soutien aux Rainbow Riders; cet organisme à but non lucratif utilise l'équitation comme mode de thérapie pour aider des enfants handicapés dans l'ensemble de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

« Il a été tout à fait extraordinaire de constater de visu ce que le programme a fait pour notre équipe et pour notre collectivité, a déclaré l'entraîneur adjoint des Northeast Eagles, David Steele. Cette expérience a aidé tous les joueurs à croître sur le plan personnel et leur a instillé une dose de confiance, en leur démontrant concrètement le genre de retombées positives qu'ils peuvent avoir dans leur milieu. »

Parmi les gagnants des saisons antérieures figurent les équipes suivantes : les West Carleton Warriors, de Dunrobin, en Ontario, qui avaient, des mois auparavant, apporté une aide humanitaire à leur ville durement touchée par une tornade dévastatrice. Les Huskies, de The Pas, au Manitoba, ont sauvé d'une fermeture définitive le refuge local pour sans-abri; enfin, les Glace Bay Miners ont organisé une célébration de la Saint-Valentin à l'intention des résidants d'un établissement de soins de longue durée.

Depuis le début du programme, plus d'un millier de bonnes actions ont été réalisées dans des communautés locales, dans l'ensemble du pays. À l'aube de la saison 2020-2021, qui marque le cinquième anniversaire de la Coupe des bonnes actions Chevrolet, il reste encore beaucoup de bonnes actions à faire!

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme Coupe des bonnes actions Chevrolet 2020-2021 et pour visionner le tutoriel « Comment présenter une bonne action », consultez le site Web www.chevrolet.ca/fr/good-deeds-cup.

