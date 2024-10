CORNWALL, QC, le 23 oct. 2024 /CNW/ - La Corporation du pont international de la Voie maritime Ltée (CPIVM) est fière d'annoncer qu'elle mènera un exercice d'urgence complet sur table le 29 octobre 2024, à Cornwall (Ontario). Cette initiative souligne l'engagement indéfectible de la CPIVM en matière de sécurité et de préparation, garantissant le maintien des normes les plus élevées pour les communautés et les parties prenantes que nous servons.

L'exercice vise à tester et à améliorer les capacités de réponse d'urgence des agences clés, en mettant l'accent sur la collaboration transfrontalière dans la gestion des incidents impliquant des matières dangereuses. En simulant des scénarios complexes, la CPIVM et ses partenaires améliorent de manière proactive leur capacité à répondre efficacement à d'éventuelles urgences, garantissant ainsi la sécurité publique et la protection de l'environnement.

Cet exercice sur table réunit un groupe diversifié d'organisations de réponse aux urgences du Canada, des États-Unis et de la Nation Mohawk d'Akwesasne, mettant en lumière les solides partenariats que la CPIVM a cultivés au fil des ans. Parmi les agences participantes, on retrouve le Service de police Mohawk d'Akwesasne, le Service de police de Cornwall, la Police provinciale de l'Ontario, la Gendarmerie royale du Canada, le Conseil mohawk d'Akwesasne, les Services d'incendie de Cornwall, la Société de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, la Gestion des urgences de l'Ontario, le U.S. Customs and Border Protection, l'Agence des services frontaliers du Canada, le New York State Department of Transportation, le New York State Police et la Garde côtière canadienne. Cet effort collaboratif souligne l'importance des stratégies de réponse coordonnées en cas d'urgences transfrontalières, en particulier celles impliquant des matières dangereuses.

L'exercice est entièrement simulé dans un cadre de style théâtral et ne présente aucun danger pour le public. Aucune matière dangereuse réelle ne sera utilisée et il n'y aura aucune interruption de la circulation sur le pont ni des services publics.

Les participants navigueront dans une situation hypothétique impliquant un déversement de liquide corrosif sur le pont du canal sud. Le scénario comprend une collision entre un camion-citerne transportant de l'acide sulfurique et deux autres véhicules, l'évacuation coordonnée des passagers d'un bus, la gestion de l'impact environnemental et la neutralisation du déversement tout en maintenant la sécurité publique. Cet exercice mettra à l'épreuve la communication inter-agences, les processus de prise de décision et l'efficacité des protocoles de réponse d'urgence.

« La CPIVM est déterminée à garantir les normes les plus élevées de sécurité et d'excellence opérationnelle, » a déclaré Marc Chénier, directeur du pont à la CPIVM. « En collaborant avec nos précieux partenaires, nous renforçons notre capacité collective à répondre rapidement et efficacement à tout incident potentiel. Cet exercice témoigne de notre approche proactive pour protéger le bien-être de nos communautés et l'efficacité des voyages transfrontaliers. »

Veuillez noter que l'accès des médias ne sera pas disponible pendant l'exercice.

