La coroner en chef ordonne la tenue d'une enquête publique

QUÉBEC, le 10 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La coroner en chef, Me Pascale Descary, ordonne ce jour la tenue d'une enquête publique qui portera sur les causes probables et les circonstances du décès de M. Marc Boudreau, qui se serait suicidé le 21 septembre 2018 alors qu'il séjournait au centre de traitement des dépendances Le Rucher situé à Saint-Augustin-de-Desmaures.

C'est la coroner Me Andrée Kronström qui a été désignée pour présider l'enquête. Elle sera assistée dans cette tâche par Me Dave Kimpton, procureur aux enquêtes publiques.

La coroner en chef annonce par la même occasion qu'elle entend élargir la réflexion sur la question du suicide en joignant cette enquête à celles déjà ordonnées concernant les décès de Mme Jocelyne Lamothe et de son fils Mikael Ryan. D'autres dossiers sont également à l'étude présentement pour possiblement s'ajouter à cette enquête qui aura une large portée en matière de prévention du suicide au Québec. L'enquête publique permettra notamment d'entendre des témoins et des acteurs privilégiés impliqués dans la prévention du suicide au Québec, d'informer le public et de formuler des recommandations visant une meilleure protection de la vie humaine, s'il y a lieu.

Différents groupes d'intérêt, ou personnes touchées de près par le suicide seront invités par la coroner présidant l'enquête à partager leur point de vue et leurs pistes de solutions dans le cadre du volet recommandation de cette enquête.

Les précisions et les dates d'audiences seront diffusées ultérieurement.

