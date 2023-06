Le détaillant québécois d'équipement de plein air sera le seul au Canada à proposer à sa clientèle un mur d'escalade mobile en magasin!

MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre des célébrations entourant ses 70 ans, La Cordée est fière d'inaugurer officiellement son tout nouveau magasin aux Promenades Cathédrale, en plein cœur du centre-ville de Montréal. En plus de devenir la destination-phare du détaillant québécois d'équipement de plein air avec ses produits exclusifs, ce magasin deviendra le seul au pays à proposer à sa clientèle un mur d'escalade mobile!

Dans le cadre des célébrations entourant ses 70 ans, La Cordée est fière d’inaugurer officiellement son nouveau magasin-phare aux Promenades Cathédrale, en plein cœur du centre-ville de Montréal. En plus de devenir la destination-phare du détaillant québécois d'équipement de plein air avec ses produits exclusifs, ce magasin deviendra le seul au pays à proposer à sa clientèle un mur d’escalade mobile! (Groupe CNW/La Cordée) « Nous sommes particulièrement ravis de procéder à l’ouverture officielle de notre tout premier magasin au centre-ville de Montréal. Misant sur une expérience client exceptionnelle et un concept unique au pays, ce huitième point de vente de La Cordée permettra de desservir encore plus efficacement notre clientèle urbaine et tous les amateurs de sports de plein air. Cette inauguration constitue une étape de plus dans la stratégie de notre bannière emblématique qui souhaite renouer avec l’ADN qui a fait sa réputation et redevenir le roi de la montagne! », a déclaré Cedric Morisset, président de La Cordée. (Groupe CNW/La Cordée)

Stratégiquement située dans un secteur de la métropole reconnu pour sa vitalité, cette nouvelle succursale de La Cordée d'une superficie de 25 000 pieds carrés est configurée pour dynamiser l'expérience de magasinage en invitant les consommateurs à tester les produits sur place, dans différents espaces. Dès le début de la création de ce nouveau concept de magasin, le client a d'ailleurs été placé au centre du schéma narratif et tout a été conceptualisé pour faire revivre l'expérience en nature avec, notamment, l'aménagement d'un parcours comprenant un mur végétal. Implanté directement sous la cathédrale, ce point de vente bénéficie également d'un cachet unique conjuguant histoire et design.

En plus du mur d'escalade mobile, une installation unique au Canada qui saura à coup sûr capter l'attention du public, on retrouve entre autres dans ce nouveau magasin des ateliers de vélo, de ski de fond et de randonnée accessibles à l'extérieur. Le tout gravite autour d'un espace foyer et lounge destiné à favoriser les échanges et à permettre à la communauté de se rassembler autour d'une passion commune, les activités de plein air.

Rappelons que La Cordée est une entreprise fièrement québécoise dont l'offre de produits est principalement axée sur le vélo, le camping, la randonnée, l'escalade et le ski, comme le décrit si bien sa mission, « Votre aventure, notre expertise! ». Depuis maintenant 70 ans, le plus grand spécialiste du plein air au Québec se démarque également par son équipe de conseillers qui se fait un plaisir de partager au quotidien ses connaissances techniques et sa passion pour l'aventure.

Adresse

625, rue Sainte-Catherine Ouest, local 1200

Montréal (Québec) H3A 2B8

Heures d'ouverture

Lundi, mardi et mercredi : 10 h à 19 h

Jeudi et vendredi : 10 h à 21 h

Samedi : 10 h à 18 h

Dimanche : 11 h à 17 h

À propos de La Cordée

La Cordée, c'est huit magasins d'équipement de plein air qui se spécialisent dans le ski, le vélo, le camping et les sports de montagne. Passionnée d'aventure, l'équipe de conseillers de La Cordée est là pour partager son expertise et ses connaissances techniques avec les amateurs de plein air de tous niveaux, et ce, depuis 70 ans. Les membres de l'équipe La Cordée roulent, grimpent, pagayent, marchent, skient, campent, voyagent, en plus de bénéficier de formations données par l'entreprise et les fournisseurs. La société, principalement soucieuse du bien-être et du confort de sa clientèle dans ses moments d'évasion en fait le plus grand spécialiste du plein air au Québec. La Cordée est détenue par Mach Capital, une société d'investissement du Groupe Mach, un des principaux propriétaires et promoteurs immobiliers privés au Canada.

