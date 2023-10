La construction du nouveau palais de justice de Saint-Hyacinthe est lancée!

SAINT-HYACINTHE, QC, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, annoncent aujourd'hui le début des travaux de construction du nouveau palais de justice de Saint-Hyacinthe.

Le nouveau palais de justice sera érigé au même endroit que l'ancien palais, soit sur le terrain situé entre la gare de Saint-Hyacinthe et le parc Casimir-Dessaulles. La construction du nouvel édifice devrait s'échelonner jusqu'en 2027. Le projet est sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures (SQI).

Le futur palais de justice comprendra notamment :

huit salles d'audience et une salle de règlement à l'amiable à la fine pointe de la technologie;

une salle destinée aux personnes victimes et qui comprend une salle de télétémoignage leur étant réservée;

de nouveaux bureaux pour la magistrature;

des salles de conférence polyvalentes additionnelles;

des aires communes;

des locaux de soutien (Centre d'accès à l'information juridique, vestiaires des avocats, etc.);

un quartier de garde jeunesse et des locaux de détention des adultes avec débarcadère;

un stationnement sous-terrain de 71 places pour le personnel.

Maintien de tous les services

Malgré les travaux, depuis février 2022, tous les services de justice sont maintenus grâce à un palais de justice temporaire situé au 3800, avenue Cusson à Saint-Hyacinthe. Ce palais temporaire sera en fonction jusqu'à la livraison des nouvelles installations.

Citations

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous lançons les travaux de construction du nouveau palais de justice de Saint-Hyacinthe. Une fois sa construction terminée, le nouveau palais sera l'un des plus modernes au Québec et pourra devenir un modèle pour les palais de justice qui seront érigés dans le futur. Nous ne ménageons aucun effort pour offrir aux citoyennes et aux citoyens des services de justice accessibles, performants et humains. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Il s'agit d'un projet qui me tient particulièrement à cœur et pour lequel j'ai investi beaucoup de temps et d'énergie ces dernières années. Je suis fière de le voir se concrétiser et franchir une étape aussi importante. Le palais de justice de Saint-Hyacinthe sert les citoyennes et citoyens de 34 municipalités. Ces gens ont droit à des installations et à des services répondant à de hauts standards de sécurité. Avec notre futur palais de justice, nous serons enfin en mesure de les leur offrir. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

Lien connexe

Pour en savoir plus sur les services offerts au palais de justice de Saint-Hyacinthe : palais de justice de Saint-Hyacinthe.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Source : Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Renseignements : Isabelle Boily, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]; Anne-Marie Gagnon, Conseillère aux relations avec les médias, Société québécoise des infrastructures, [email protected]